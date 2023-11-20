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Зірка Барселони Гаві отримав дуже погані новини після медобстеження

20 листопада 2023 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Зірка Барселони Гаві отримав дуже погані новини після медобстеження
Гаві після отримання травми. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

В матчі останнього туру групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Грузії травмувався зірковий іспанський півзахисник Гаві. Під час гри ситуація справила жахливе враження, а після медобстеження вона лише погіршилася.

Про результати медобстеження Гаві повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що Гаві травмувався на 20-й хвилині за рахунку 1:1. Сама ж гра закінчилась перемогою Іспанії (3:1) та її виходом на Євро-2024 з першого місця в групі.

Погані новини для Гаві

Медичне обстеження показало у Гаві розрив хрестоподібної зв’язки коліна та пошкодження меніска.

За попередніми прогнозами, Гаві достроково завершив цей сезон. Його відновлення від пошкодження займе 7-9 місяців.

Згідно з правилами ФІФА, організація заплатить "Барселоні" компенсацію від 3 млн євро до 4,3 млн євро. Максимально за цим правилом можна отримати до 7,5 млн євро на рік.

Гаві цього сезону в п'ятнадцяти матчах забив два голи та зробив один асист. Додамо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 90 млн євро.

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