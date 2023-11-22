Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Останній танець Мессі з Роналду — відомо, коли вони зустрінуться на полі arrow

Останній танець Мессі з Роналду — відомо, коли вони зустрінуться на полі

22 листопада 2023 09:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Останній танець Мессі з Роналду — відомо, коли вони зустрінуться на полі
Кріштіану Роналду на розминці. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду та капітан національної команди Аргентини Ліонель Мессі знову зіграють один проти одного. Це буде їхнє останнє протистояння на полі.

"Аль-Наср" проведе виставковий матч проти "Інтер Маямі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Читайте також:

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі грали один проти одного 36 разів протягом всієї кар'єри. Найчастіше у цьому протистоянні перемагав чинний володар "Золотого м'яча".

Команди Мессі 16 разів вигравали у команд Роналду. Кріштіану здобув 11 перемог над Мессі. Аргентинець забив 22 м'ячі та зробив 12 результативних передач. На рахунку португальця 21 гол і лише одна результативна передача.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі перед матчем. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Коли Мессі зіграє проти Роналду

Обидва футболісти можуть покращити власну статистику. Саудівський "Аль-Наср" та американський "Інтер Маямі" зіграють товариський матч, який збере величезну кількість уболівальників. Це буде останнє протистояння Мессі та Роналду на футбольному полі. Хоча не можна виключати, що ветерани можуть зустрітися в очному поєдинку на Кубку Світу-2026, хай навіть шанс на подібний результат є дуже маленьким.

Товариський поєдинок називатиметься "Останній танець". Він запланований на лютий 2024 року та буде зіграний на турнірі Riyadh Season Cup.

Нагадаємо, у збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024.

Буффон розкритикував суддівство у матчі з Україною та заявив про важливу мету. 

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України. 

Піке розкритикував Хаві та назвав проблему "Барселони".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі