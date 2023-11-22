Останній танець Мессі з Роналду — відомо, коли вони зустрінуться на полі

Кріштіану Роналду на розминці. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду та капітан національної команди Аргентини Ліонель Мессі знову зіграють один проти одного. Це буде їхнє останнє протистояння на полі.

"Аль-Наср" проведе виставковий матч проти "Інтер Маямі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі грали один проти одного 36 разів протягом всієї кар'єри. Найчастіше у цьому протистоянні перемагав чинний володар "Золотого м'яча".

Команди Мессі 16 разів вигравали у команд Роналду. Кріштіану здобув 11 перемог над Мессі. Аргентинець забив 22 м'ячі та зробив 12 результативних передач. На рахунку португальця 21 гол і лише одна результативна передача.

Ліонель Мессі перед матчем. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Коли Мессі зіграє проти Роналду

Обидва футболісти можуть покращити власну статистику. Саудівський "Аль-Наср" та американський "Інтер Маямі" зіграють товариський матч, який збере величезну кількість уболівальників. Це буде останнє протистояння Мессі та Роналду на футбольному полі. Хоча не можна виключати, що ветерани можуть зустрітися в очному поєдинку на Кубку Світу-2026, хай навіть шанс на подібний результат є дуже маленьким.

Товариський поєдинок називатиметься "Останній танець". Він запланований на лютий 2024 року та буде зіграний на турнірі Riyadh Season Cup.

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