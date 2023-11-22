Последний танец Месси и Роналду — известно, когда они встретятся на поле

Криштиану Роналду на разминке. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси снова сыграют друг против друга. Это будет их последнее противостояние на поле.

"Аль-Наср" проведет выставочный матч против "Интер Майами", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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Криштиану Роналду и Лионель Месси играли друг против друга 36 раз на протяжение всей карьеры. Чаще всего в этом противостоянии побеждал действующий обладатель "Золотого мяча".

Команды Месси 16 раз выигрывали у команд Роналду. Криштиану одержал 11 побед над Месси. Аргентинец забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. На счету португальца 21 гол и всего одна результативная передача.

Лионель Месси перед матчем. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Когда Месси сыграет против Роналду

Оба футболиста могут улучшить собственную статистику. Саудовский "Аль-Наср" и американский "Интер Майами" сыграют товарищеский матч, который соберет огромное количество болельщиков. Это будет последнее противостояние Месси и Роналду на футбольном поле. Хотя нельзя исключать, что ветераны могут встретиться в очном поединке на Кубке Мира-2026, пусть даже шанс на подобный исход является очень маленьким.

Товарищеский поединок будет называться "Последний танец". Он запланирован на февраль 2024 года и будет сыгран на турнире Riyadh Season Cup.

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