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Последний танец Месси и Роналду — известно, когда они встретятся на поле

22 ноября 2023 09:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Последний танец Месси и Роналду — известно, когда они встретятся на поле
Криштиану Роналду на разминке. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду и капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси снова сыграют друг против друга. Это будет их последнее противостояние на поле. 

"Аль-Наср" проведет выставочный матч против "Интер Майами", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

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Криштиану Роналду и Лионель Месси играли друг против друга 36 раз на протяжение всей карьеры. Чаще всего в этом противостоянии побеждал действующий обладатель "Золотого мяча". 

Команды Месси 16 раз выигрывали у команд Роналду. Криштиану одержал 11 побед над Месси. Аргентинец забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. На счету португальца 21 гол и всего одна результативная передача. 

Лионель Месси
Лионель Месси перед матчем. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Когда Месси сыграет против Роналду

Оба футболиста могут улучшить собственную статистику. Саудовский "Аль-Наср" и американский "Интер Майами" сыграют товарищеский матч, который соберет огромное количество болельщиков. Это будет последнее противостояние Месси и Роналду на футбольном поле. Хотя нельзя исключать, что ветераны могут встретиться в очном поединке на Кубке Мира-2026, пусть даже шанс на подобный исход является очень маленьким. 

Товарищеский поединок будет называться "Последний танец". Он запланирован на февраль 2024 года и будет сыгран на турнире Riyadh Season Cup. 

Напомним, в сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

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