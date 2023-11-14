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Жена Месси зарабатывает огромные деньги — журналисты провели расследование

14 ноября 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Месси зарабатывает огромные деньги — журналисты провели расследование
Месси и Роккуццо перед церемонией "Золотой мяч". Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает в США 54 млн долларов за сезон, что превышает зарплату любого другого футболиста "Интер Майами" в 12 раз. Его супруга Антонела Роккуццо тоже стала миллионером. 

Роккуццо получает в год минимум полтора миллиона, сообщает Celebrity Net Worth

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Лионель Месси и Антонела Роккуццо познакомились еще в школе аргентинского города Росарио. Они стали парой в 2008 году, а через десять лет официально оформили отношения. Семья воспитывает троих детей: Тиаго, Матео и Чиро. 

Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо дома. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Как зарабатывает жена Месси? 

Антонела Роккуццо считается образцовой мамой, но она не удовлетворилась ролью домохозяйки. Жена Лионеля Месси активно развивает собственную карьеру и является успешным инвестором. 

По состоянию на 2023 год личный капитал супруги аргентинского футболиста составляет 20 млн евро. Она зарабатывает в год как минимум полтора миллиона. Жена чемпиона мира-2022 является лицом многих известных брендов, среди которых Adidas и Stella McCartney. Поступления от рекламных контрактов составляют большую часть заработка Антонелы. Каждая съемка девушки оценивается в 500 тысяч евро. 

Помимо этого Роккуццо развивает собственный бизнес. Она собирается открыть обувные бутики в крупнейших городах Европы и США. Партнером аргентинки по бизнесу станет супруга Луиса Суареса Софья Бальби.

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