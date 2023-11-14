Жена Месси зарабатывает огромные деньги — журналисты провели расследование
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает в США 54 млн долларов за сезон, что превышает зарплату любого другого футболиста "Интер Майами" в 12 раз. Его супруга Антонела Роккуццо тоже стала миллионером.
Роккуццо получает в год минимум полтора миллиона, сообщает Celebrity Net Worth.
Лионель Месси и Антонела Роккуццо познакомились еще в школе аргентинского города Росарио. Они стали парой в 2008 году, а через десять лет официально оформили отношения. Семья воспитывает троих детей: Тиаго, Матео и Чиро.
Как зарабатывает жена Месси?
Антонела Роккуццо считается образцовой мамой, но она не удовлетворилась ролью домохозяйки. Жена Лионеля Месси активно развивает собственную карьеру и является успешным инвестором.
По состоянию на 2023 год личный капитал супруги аргентинского футболиста составляет 20 млн евро. Она зарабатывает в год как минимум полтора миллиона. Жена чемпиона мира-2022 является лицом многих известных брендов, среди которых Adidas и Stella McCartney. Поступления от рекламных контрактов составляют большую часть заработка Антонелы. Каждая съемка девушки оценивается в 500 тысяч евро.
Помимо этого Роккуццо развивает собственный бизнес. Она собирается открыть обувные бутики в крупнейших городах Европы и США. Партнером аргентинки по бизнесу станет супруга Луиса Суареса Софья Бальби.
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