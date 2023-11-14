Жена Месси зарабатывает огромные деньги — журналисты провели расследование

Месси и Роккуццо перед церемонией "Золотой мяч". Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает в США 54 млн долларов за сезон, что превышает зарплату любого другого футболиста "Интер Майами" в 12 раз. Его супруга Антонела Роккуццо тоже стала миллионером.

Роккуццо получает в год минимум полтора миллиона, сообщает Celebrity Net Worth.

Читайте также:

Лионель Месси и Антонела Роккуццо познакомились еще в школе аргентинского города Росарио. Они стали парой в 2008 году, а через десять лет официально оформили отношения. Семья воспитывает троих детей: Тиаго, Матео и Чиро.

Антонела Роккуццо дома. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Как зарабатывает жена Месси?

Антонела Роккуццо считается образцовой мамой, но она не удовлетворилась ролью домохозяйки. Жена Лионеля Месси активно развивает собственную карьеру и является успешным инвестором.

По состоянию на 2023 год личный капитал супруги аргентинского футболиста составляет 20 млн евро. Она зарабатывает в год как минимум полтора миллиона. Жена чемпиона мира-2022 является лицом многих известных брендов, среди которых Adidas и Stella McCartney. Поступления от рекламных контрактов составляют большую часть заработка Антонелы. Каждая съемка девушки оценивается в 500 тысяч евро.

Помимо этого Роккуццо развивает собственный бизнес. Она собирается открыть обувные бутики в крупнейших городах Европы и США. Партнером аргентинки по бизнесу станет супруга Луиса Суареса Софья Бальби.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

"Реал" уволил ответственного за плохие результаты команды.

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре "Динамо".

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".

В Донецкой области на мине подорвался чемпион мира по кикбоксингу.