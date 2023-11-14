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Дружина Мессі заробляє величезні гроші — журналісти провели розслідування

14 листопада 2023 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Мессі заробляє величезні гроші — журналісти провели розслідування
Мессі та Роккуццо перед церемонією "Золотий м'яч". Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заробляє у США 54 млн доларів за сезон, що перевищує зарплату будь-якого іншого футболіста "Інтер Маямі" у 12 разів. Його дружина Антонела Роккуццо також стала мільйонеркою.

Роккуццо отримує за рік мінімум півтора мільйона, повідомляє Celebrity Net Worth.

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Ліонель Мессі та Антонела Роккуццо познайомилися ще у школі аргентинського міста Росаріо. Вони стали парою у 2008 році, а за десять років офіційно оформили відносини. Сім'я виховує трьох дітей: Тіаго, Матео та Чиро.

Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо вдома. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Як заробляє дружина Мессі?

Антонела Роккуццо вважається зразковою мамою, але вона не задовольнилася роллю домогосподарки. Дружина Ліонеля Мессі активно розвиває власну кар'єру та є успішним інвестором.

Станом на 2023 рік особистий капітал дружини аргентинського футболіста становить 20 млн євро. Вона заробляє щороку щонайменше півтора мільйона. Дружина чемпіона світу-2022 є обличчям багатьох відомих брендів, серед яких Adidas та Stella McCartney. Надходження від рекламних контрактів становлять більшість заробітку Антонели. Кожна зйомка дівчини оцінюється у 500 тисяч євро.

Крім цього, Роккуццо розвиває власний бізнес. Вона збирається відкрити взуттєві бутіки у найбільших містах Європи та США. Партнером аргентинки з бізнесу стане дружина Луїса Суареса Софія Бальбі.

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