Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з Жирони до Ньюкасла
Англійський "Ньюкасл" збирається посилити склад одразу кількома футболістами іспанської "Жирони". Артем Довбик опинився у сфері інтересів "сорок".
"Ньюкасл" має намір активно попрацювати на літньому трансферному ринку, повідомляє Diario AS.
Форвард збірної України Артем Довбик вдало розпочав сезон 2023/2024, який став для нього дебютним у "Жироні". Футболіст забив сім м'ячів та зробив п'ять результативних передач у 13 поєдинках за іспанську команду.
Інтерес "Ньюкасла" до гравців "Жирони"
Головний тренер "сорок" Едді Гау хоче зміцнити склад команди влітку 2024 року. За підсумками 12 турів англійської Прем'єр-ліги "Ньюкасл" посідає сьоме місце у турнірній таблиці. Команда відстає від "Манчестер Сіті" на вісім очок.
"Ньюкасл" шукає нових центрального півзахисника та форварда. В англійському клубі звернули увагу на гравців "Жирони", яка лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Йдеться про дві зірки: Алейша Гарсію та Артема Довбика.
"Сороки" запропонують "Жироні" 50 млн фунтів стерлінгів за двох футболістів. Каталонці не утримуватимуть Гарсію і Довбика, але попросять за своїх лідерів на десять мільйонів більше.
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