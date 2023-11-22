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Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з Жирони до Ньюкасла

22 листопада 2023 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з Жирони до Ньюкасла
Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ньюкасл" збирається посилити склад одразу кількома футболістами іспанської "Жирони". Артем Довбик опинився у сфері інтересів "сорок".

"Ньюкасл" має намір активно попрацювати на літньому трансферному ринку, повідомляє Diario AS.

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Форвард збірної України Артем Довбик вдало розпочав сезон 2023/2024, який став для нього дебютним у "Жироні". Футболіст забив сім м'ячів та зробив п'ять результативних передач у 13 поєдинках за іспанську команду.

Артем Довбик
Артем Довбік у грі з Італією. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Інтерес "Ньюкасла" до гравців "Жирони"

Головний тренер "сорок" Едді Гау хоче зміцнити склад команди влітку 2024 року. За підсумками 12 турів англійської Прем'єр-ліги "Ньюкасл" посідає сьоме місце у турнірній таблиці. Команда відстає від "Манчестер Сіті" на вісім очок.

"Ньюкасл" шукає нових центрального півзахисника та форварда. В англійському клубі звернули увагу на гравців "Жирони", яка лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Йдеться про дві зірки: Алейша Гарсію та Артема Довбика.

Алейш Гарсія
Алейш Гарсія на тренуванні. Фото: instagram.com/aleixgarcia97/

"Сороки" запропонують "Жироні" 50 млн фунтів стерлінгів за двох футболістів. Каталонці не утримуватимуть Гарсію і Довбика, але попросять за своїх лідерів на десять мільйонів більше.

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