Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Жироны

Артем Довбик и Савио. Фото: "Жирона"

"Манчестер Сити" как основная команда City Football Group внимательно следит за прогрессом игроков "Жироны", которая лидирует в чемпионате Испании. Ведь именно у "Сити" первоочередное право на трансфер любого игрока из клубов своей компании.

На текущий момент наибольший интерес "Ман Сити" касается 19-летнего бразильского вингера Савио, сообщил портал The Hard Tackle.

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Права на Савио принадлежат еще одному клубу City Football Group французскому "Труа". Летом футболист перешел в "Жирону" как на повышение и вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком составил боевое трио, которое наводит ужас в чемпионате Испании.

Савио в нынешнем сезоне в 14 матчах забил пять мячей и сделал четыре ассиста. При этом он каждую игру начинал в основном составе.

В "Ман Сити" заинтересованы в футболисте, но речи о конкретном предложении пока нет.

Также отметим, что на момент перехода в "Жирону" трансферная стоимость Савио составляла 5 млн евро, а за четыре месяца она подскочила до 20 млн евро.

Напомним, Довбик и Гарсия летом могут перейти из "Жироны" в "Ньюкасл".

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