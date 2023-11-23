Суркіс розповів, що буде з Динамо та українським футболом

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, як клуб зустрів початок повномасштабного вторгнення в Україну. Футбольний функціонер, якому виповнилося 65 років, поділився думкою про майбутнє клубу та український футбол.

Суркіс зізнався, що футбол у країні повернувся на рівень 1990-х років, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Ігор Суркіс визнав, що рівень "біло-синіх" за останні роки значно знизився. Однією із головних причин погіршення результатів команди стала війна в Україні. Президент клубу сподівається, що після її закінчення "Динамо" знову зможе запрошувати сильних легіонерів, але поки що команда робить ставку на власних вихованців.

Ігор Суркіс на стадіоні. Фото: пресслужба "Динамо"

Майбутнє "Динамо" та українського футболу

Президент київського клубу підтвердив, що "Динамо" продовжує допомагати захисникам України та регулярно передають допомогу на фронт. Клуб продовжить це робити доти, доки така допомога буде потрібна.

Суркіс не сумнівається в тому, що "Динамо" має майбутнє у футболі. Клубна академія продовжує працювати й вже дає результат, оскільки у команді з'являється дедалі більше місцевих футболістів, вихованців столичного клубу.

"У перший день війни всі зібралися у підвалі бази — діти з мамами, сім'ї футболістів. Була впевненість у тому, що ми боротимемося. Так, були важкі часи, ми збирали команду то в Польщі, то в Бухаресті, тут треба висловити подяку Мірчі Луческу, який не покинув команду. До нас навіть приїжджали Довбик та Степаненко і тренувалися", — розповів Ігор Суркіс.

Також президент "Динамо" сподівається, що після війни власники українських футбольних клубів та меценати продовжать підтримку вітчизняного спорту. На думку Суркіса, необхідно буде знову вивести український футбол на високий рівень. Але на початку дуже важливо повернути вболівальників на трибуни.

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