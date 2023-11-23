Луніну знайшли заміну — Реал націлився на 17-річного вундеркінда

Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" активно веде пошуки нового голкіпера, який буде дублером Тібо Куртуа, коли той відновиться від травми. На Кепу Аррісабалагу як майбутнього основного голкіпера чи другого номера не розраховують.

Про зацікавленість "Реала" у покупці футболіста повідомив портал Fichajes.

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Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін влітку стане вільним агентом та залишить "Реал", оскільки в клубі йому не дають достатньо ігрових хвилин.

Онуралл Чевіккан. Фото: "Трабзонспор"

Заміні Луніна лише 17 років

За інформацією джерел, "Реалу" цікавий 17-річний голкіпер турецького "Трабзонспору" Онуралл Чевіккан.

Цей трансфер може відбутися наступного січневого трансферного вікна.

Зазначимо, що влітку Чевіккан за 700 тисяч євро перебрався до "Трабзонспору", де поки що так і не зіграв жодного матчу за основну команду. При цьому талант гравця дуже високо оцінюється.

Джерела впевнені, що Чевіккан виконуватиме роль дублера доти, доки віковий Куртуа не покине команду, або не завершить кар'єру.

Раніше повідомлялося, що "Реал" все ж таки запропонує новий контракт Луніну, але українцю цікаво проводити більше ігрового часу, а не цифри в контракті.

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