Лунину нашли замену — Реал нацелился на 17-летнего вундеркинда

Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" активно ведет поиски нового голкипера, который будет сменщиком Тибо Куртуа, когда тот восстановится от травмы. На Кепу Аррисабалагу как будущего основного голкипера или дублера не рассчитывают.

Об заинтересованности "Реала" в покупке футболиста сообщил портал Fichajes.

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Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин летом станет свободным агентом и покинет "Реал", поскольку в клубе ему не дают достаточно игровых минут.

Онуралл Чевиккан. Фото: "Трабзонспор"

Замене Лунина всего 17 лет

По информации источников, "Реалу" интересен 17-летний голкипер турецкого "Трабзонспора" Онуралла Чевиккана.

Этот трансфер может состояться в следующее январское трансферное окно.

Отметим, что летом Чевиккан за 700 тысяч евро перебрался в "Трабзонспор", где пока так и не сыграл ни одного матча за основную команду. При этом талант игрока очень высоко оценивается.

Источники уверены, что Чевиккан будет исполнять роль дублера до тех пор, пока возрастной Куртуа не покинет команду, либо не завершит карьеру.

Ранее сообщалось, что "Реал" все же предложит новый контракт Лунину, но украинцу интересно больше игровое время, а не цифры в контракте.

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