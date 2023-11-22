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Лунин останется основным вратарем Реала еще несколько недель

22 ноября 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин останется основным вратарем Реала еще несколько недель
Андрей Лунин на тренировке. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб мадридского "Реала" по-прежнему рассчитывает на Андрея Лунина в качестве основного вратаря команды. Украинец продолжит выходить на поле в стартовом составе. 

Восстановление Кепы после травмы затягивается, сообщает Marca

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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет основным вратарем "Реала" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. Соперником "королевского клуба" станет "Кадис". 

Андрей Лунин
Лунин в воротах "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунин в основе "Реала"

Кепа Аррисабалага продолжает восстанавливаться после травмы. Ожидалось, что он будет доступен уже на этой неделе, но процесс выздоровления испанского вратаря затягивается. 

Это означает, что Андрей Лунин выйдет на поле как минимум в двух ближайших матчах за "Реал". В воскресенье, 26 ноября, он поможет "королевскому клубу" в выездном поединке Ла Лиги против "Кадиса". Несколько дней спустя, 29 ноября, Лунин выйдет на поле в поединке Лиги чемпионов против итальянского "Наполи". 

Украинский голкипер сыграл в текущем сезоне четыре матча за "Реал" и пропустил только два гола. Он выходил на поле в поединка чемпионата Испании против "Атлетика", "Альмерии" и "Валенсии", а также в игре Лиги чемпионов с "Брагой".

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