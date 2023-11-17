Лунин может уйти из Реала, чтобы стать одноклубником Зинченко
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может стать футболистом лондонского "Арсенала". Руководство "канониров" хочет пригласить его в клуб уже летом следующего года.
Существует вероятность, что Лунин присоединится к "Арсеналу" уже в январе, сообщает ElNacional.
Контракт Андрея Лунина с мадридским "Реалом" истекает летом 2024 года. Клуб готов предложить украинцу новое соглашение, но не гарантирует ему место в основном составе. Кепа и Тибу Куртуа по-прежнему будут считаться ведущими вратарями "королевского клуба".
Трансфер в "Арсенал"
Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приглашении Андрея Лунина. К ним добавился еще и лондонский "Арсенал", где уже играет украинский футболист Александр Зинченко.
Голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл хочет сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна-2024. В настоящее время 25-летний английский футболист рассматривает предложения от других клубов.
Андрей Лунин стал основным кандидатом на переход в "Арсенал". Его главной целью является стабильное место в составе, и "канониры" готовы предоставить украинцу возможность выходить на поле каждую неделю.
В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл четыре матча по всех турнирах. В двух из них он сохранил ворота "Реала" в неприкосновенности.
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