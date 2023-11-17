Лунін може піти з Реала, щоб стати одноклубником Зінченка
Воротар збірної України Андрій Лунін може стати футболістом лондонського "Арсенала". Керівництво "канонірів" хоче запросити його до клубу вже влітку наступного року.
Існує ймовірність, що Лунін приєднається до "Арсенала" вже у січні, повідомляє ElNacional.
Контракт Андрія Луніна з мадридським "Реалом" спливає влітку 2024 року. Клуб готовий запропонувати українцеві нову угоду, але не гарантує йому місце в основному складі. Кепа і Тібо Куртуа, як і раніше, будуть вважатися провідними воротарями "королівського клубу".
Трансфер до "Арсенала"
Одразу кілька європейських клубів зацікавлені у запрошенні Андрія Луніна. До них додався ще й лондонський "Арсенал", де вже грає український футболіст Олександр Зінченко.
Голкіпер "канонірів" Аарон Рамсдейл хоче змінити клуб уже під час трансферного зимового вікна-2024. Наразі 25-річний англійський футболіст розглядає пропозиції від інших клубів.
Андрій Лунін став основним кандидатом на перехід до "Арсенала". Його головною метою є стабільне місце у складі, і "каноніри" готові надати українцеві можливість виходити на поле щотижня.
У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв чотири матчі по всіх турнірах. У двох із них він зберіг ворота "Реала" у недоторканності.
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