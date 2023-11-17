Лунін може піти з Реала, щоб стати одноклубником Зінченка

Андрій Лунін після матчу за "Реал" Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Воротар збірної України Андрій Лунін може стати футболістом лондонського "Арсенала". Керівництво "канонірів" хоче запросити його до клубу вже влітку наступного року.

Існує ймовірність, що Лунін приєднається до "Арсенала" вже у січні, повідомляє ElNacional.

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Контракт Андрія Луніна з мадридським "Реалом" спливає влітку 2024 року. Клуб готовий запропонувати українцеві нову угоду, але не гарантує йому місце в основному складі. Кепа і Тібо Куртуа, як і раніше, будуть вважатися провідними воротарями "королівського клубу".

Андрій Лунін відбиває удар по воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Трансфер до "Арсенала"

Одразу кілька європейських клубів зацікавлені у запрошенні Андрія Луніна. До них додався ще й лондонський "Арсенал", де вже грає український футболіст Олександр Зінченко.

Голкіпер "канонірів" Аарон Рамсдейл хоче змінити клуб уже під час трансферного зимового вікна-2024. Наразі 25-річний англійський футболіст розглядає пропозиції від інших клубів.

Андрій Лунін став основним кандидатом на перехід до "Арсенала". Його головною метою є стабільне місце у складі, і "каноніри" готові надати українцеві можливість виходити на поле щотижня.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв чотири матчі по всіх турнірах. У двох із них він зберіг ворота "Реала" у недоторканності.

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