Лунін залишиться основним воротарем Реала ще декілька тижнів
Тренерський штаб мадридського "Реала", як і раніше, розраховує на Андрія Луніна як основного воротаря команди. Українець продовжить виходити на поле у стартовому складі.
Відновлення Кепи після травми затягується, повідомляє Marca.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін стане основним воротарем "Реала" у матчі 14-го туру іспанської Ла-Ліги. Суперником "королівського клубу" стане "Кадіс".
Лунін в основі "Реала"
Кепа Аррісабалага продовжує відновлюватись після травми. Очікувалося, що він буде доступний вже цього тижня, але одужання іспанського воротаря затягується.
Це означає, що Андрій Лунін вийде на поле щонайменше у двох найближчих матчах за "Реал". У неділю, 26 листопада, він допоможе "королівському клубу" у виїзному поєдинку Ла-Ліги проти "Кадісу". Через декілька днів, 29 листопада, Лунін вийде на поле в поєдинку Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі".
Український голкіпер зіграв у поточному сезоні чотири матчі за "Реал" і пропустив лише два голи. Він виходив на поле у поєдинку чемпіонату Іспанії проти "Атлетіка", "Альмерії" та "Валенсії", а також у грі Ліги чемпіонів із "Брагою".
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