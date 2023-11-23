Суркис рассказал, что будет с Динамо и украинским футболом

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как клуб встретил начало полномасштабного вторжения в Украину. Футбольный функционер, которому исполнилось 65 лет, поделился мнением о будущем клуба и всего украинского футбола.

Суркис признался, что футбол в стране вернулся на уровень 1990-х годов, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Игорь Суркис признал, что уровень "бело-синих" за последние годы значительно снизился. Одной из главных причин ухудшения результатов команды стала война в Украине. Президент клуба надеется, что после ее окончания "Динамо" снова сможет приглашать сильных легионеров, но пока команда делает ставку на собственных воспитанников.

Игорь Суркис на стадионе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущее "Динамо" и украинского футбола

Президент киевского клуба подтвердил, что "Динамо" продолжает помогать защитников Украины и регулярно передают помощь на фронт. Клуб продолжит это делать до тех пор, пока такая помощь будет необходима.

Суркис не сомневается в том, что у "Динамо" есть будущее в футболе. Клубная академия продолжает работать и уже дает результат, поскольку в команде появляется все больше местных футболистов, воспитанников столичного клуба.

"В первый день войны все собрались в подвале базы — дети с мамами, семьи футболистов. Была уверенность в том, что мы будем бороться. Да, были тяжелые времена, мы собирали команду то в Польше, то в Бухаресте, здесь нужно выразить благодарность Мирчи Луческу, который не покинул команду. К нам даже приезжали Довбик и Степаненко и тренировались", — рассказал Игорь Суркис.

Также президент "Динамо" надеется, что после войны владельцы украинских футбольных клубов и меценаты продолжат поддержку отечественного спорта. По мнению Суркиса, будет необходимо снова вывести украинский футбол на высокий уровень. Но в начале будет очень важно вернуть болельщиков на трибуны.

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