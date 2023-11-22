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Сборная Украины узнает соперника — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей

22 ноября 2023 14:45
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Сборная Украины узнает соперника — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей
Миколенко и Зинченко спорят с Мансано. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

После ничьей со сборной Италии национальная команда Украины утратила шанс напрямую попасть на Евро-2024. Однако подопечные Сергея Реброва еще могут пробиться на континентальное первенство. 

Украинцам предстоят стыковые матчи за право попасть на чемпионат Европы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 23 ноября, состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2024 по футболу. Церемония традиционно пройдет в швейцарском Ньоне. 

Сборная Украины
Сборная Украины в матче с Италией. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Где и когда смотреть жеребьевку Евро-2024

Украинские болельщики могут в прямом эфире узнать, какой соперник достанется команде Сергея Реброва. Жеребьевка начнется в 13:00 по киевскому времени. 

За событиями жеребьевки можно будет наблюдать на официальной сайте УЕФА, а также в официальном приложении Евро-2024.

Сразу 12 национальных команд из Лиги Наций 2022/2023 смогут принять участие в матчах плей-офф. Речь идет о победителях групп лиг А, В и С. В случае, если команда обеспечила себе место на Евро-2024, ее место в плей-офф займет следующая сборная из этой группы. Остальные места будут распределены в соответствии с общим рейтингом Лиги наций.

С кем может сыграть сборная Украины

У "сине-желтых" есть сразу несколько вариантов в плей-офф отбора на Евро-2024. Все возможные соперники могут доставить команде Реброва проблемы, но с ними можно играть. 

Путь А

В Лиге А есть две сборные, которые не попали на Евро-2024 после отборочного турнира. Это Уэльс и Польша. Третья путевка досталась лучшей команде Лиги D — Эстонии. Четвертую получит лучшая сборная Лиги В.

Возможные полуфиналы: Польша — Эстония; Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия.

Путь В

Два триумфатора групп Лиги В уже квалифицировались на континентальном первенстве. Это Сербия и Шотландия. 

Возможные полуфиналы: Израиль — Украина/Исландия; Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина.

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