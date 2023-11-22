Збірна України дізнається про суперника — де і коли дивитися жеребкування стикових матчів

Миколенко та Зінченко сперечаються з Мансано. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Після нічиєї зі збірною Італії національна команда України втратила шанс прямо потрапити на Євро-2024. Однак підопічні Сергія Реброва ще можуть пробитися на континентальну першість.

Українці чекають стикові матчі за право потрапити на чемпіонат Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 23 листопада, відбудеться жеребкування стикових матчів Євро-2024 з футболу. Церемонія традиційно пройде у швейцарському Ньйоні.

Збірна України у матчі з Італією. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Де і коли дивитися жеребкування Євро-2024

Українські вболівальники можуть у прямому ефірі дізнатися, який суперник дістанеться команді Сергія Реброва. Жеребкування розпочнеться о 13:00 за київським часом.

За подіями жеребкування можна буде спостерігати на офіційному сайті УЄФА, а також офіційному додатку Євро-2024.

Відразу 12 національних команд із Ліги Націй 2022/2023 зможуть взяти участь у матчах плей-офф. Йдеться про переможців груп ліг А, В та С. У разі, якщо команда забезпечила собі місце на Євро-2024, її місце у плей-офф займе наступна збірна з цієї групи. Інші місця будуть розподілені відповідно до загального рейтингу Ліги націй.

З ким може зіграти збірна України

У "синьо-жовтих" є одразу кілька варіантів у плей-офф відбору на Євро-2024. Усі можливі суперники можуть завдати команді Реброва проблеми, але з ними можна грати.

Шлях А

У Лізі А є дві збірні, які не потрапили до Євро-2024 після відбіркового турніру. Це Уельс та Польща. Третя путівка дісталася найкращій команді Ліги D — Естонії. Четверту отримає найкраща збірна Ліги В.

Можливі півфінали: Польща — Естонія; Уельс — Фінляндія/Україна/Ісландія.

Шлях В

Два тріумфатори груп Ліги В вже кваліфікувалися на континентальній першості. Це Сербія та Шотландія.

Можливі півфінали: Ізраїль — Україна/Ісландія; Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна.

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