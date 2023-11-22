Збірна України дізнається про суперника — де і коли дивитися жеребкування стикових матчів
Після нічиєї зі збірною Італії національна команда України втратила шанс прямо потрапити на Євро-2024. Однак підопічні Сергія Реброва ще можуть пробитися на континентальну першість.
Українці чекають стикові матчі за право потрапити на чемпіонат Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.
У четвер, 23 листопада, відбудеться жеребкування стикових матчів Євро-2024 з футболу. Церемонія традиційно пройде у швейцарському Ньйоні.
Де і коли дивитися жеребкування Євро-2024
Українські вболівальники можуть у прямому ефірі дізнатися, який суперник дістанеться команді Сергія Реброва. Жеребкування розпочнеться о 13:00 за київським часом.
За подіями жеребкування можна буде спостерігати на офіційному сайті УЄФА, а також офіційному додатку Євро-2024.
Відразу 12 національних команд із Ліги Націй 2022/2023 зможуть взяти участь у матчах плей-офф. Йдеться про переможців груп ліг А, В та С. У разі, якщо команда забезпечила собі місце на Євро-2024, її місце у плей-офф займе наступна збірна з цієї групи. Інші місця будуть розподілені відповідно до загального рейтингу Ліги націй.
З ким може зіграти збірна України
У "синьо-жовтих" є одразу кілька варіантів у плей-офф відбору на Євро-2024. Усі можливі суперники можуть завдати команді Реброва проблеми, але з ними можна грати.
Шлях А
У Лізі А є дві збірні, які не потрапили до Євро-2024 після відбіркового турніру. Це Уельс та Польща. Третя путівка дісталася найкращій команді Ліги D — Естонії. Четверту отримає найкраща збірна Ліги В.
Можливі півфінали: Польща — Естонія; Уельс — Фінляндія/Україна/Ісландія.
Шлях В
Два тріумфатори груп Ліги В вже кваліфікувалися на континентальній першості. Це Сербія та Шотландія.
Можливі півфінали: Ізраїль — Україна/Ісландія; Боснія та Герцеговина — Фінляндія/Україна.
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