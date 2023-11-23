Динамо рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому

Александр Шовковский отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски специалиста, который мог бы возглавить команду на постоянной основе. В списке потенциальных наставников оказался известный боснийский специалист.

Уже зимой в Украину может приехать Владимир Петкович, сообщает Fanatik.

Читайте также:

Александр Шовковский, который принял управление "Динамо" после отставки Мирчи Луческу, может освободить пост главного тренера столичной команды. Это произойдет в том случае, если столичный клуб договорится с Владимиром Петковичем.

Владимир Петкович во время отдыха. Фото: instagram.com/paolodutto/

Шанс для Шовковского

Нынешний наставник "Динамо" сохранит свой пост только в том случае, если команда будет демонстрировать хорошую игру и поднимется вверх в турнирной таблице. В нынешнем сезоне "бело-синие" сыграли в УПЛ 11 поединков, в которых набрали 19 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Параллельно киевский клуб ведет переговоры с 60-летний Владимиром Петковичем. Боснийский наставник известен по работе в римском "Лацио" и сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Последним местом работы этого специалиста стал французский "Бордо", откуда Петковича досрочно уволили в 2022 году.

Напомним, Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024.

Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги.

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".

Лунину нашли замену — "Реал" нацелился на 17-летнего вундеркинда.