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Динамо рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому

23 ноября 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому
Александр Шовковский отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски специалиста, который мог бы возглавить команду на постоянной основе. В списке потенциальных наставников оказался известный боснийский специалист. 

Уже зимой в Украину может приехать Владимир Петкович, сообщает Fanatik

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Александр Шовковский, который принял управление "Динамо" после отставки Мирчи Луческу, может освободить пост главного тренера столичной команды. Это произойдет в том случае, если столичный клуб договорится с Владимиром Петковичем. 

Владимир Петкович
Владимир Петкович во время отдыха. Фото: instagram.com/paolodutto/

Шанс для Шовковского 

Нынешний наставник "Динамо" сохранит свой пост только в том случае, если команда будет демонстрировать хорошую игру и поднимется вверх в турнирной таблице. В нынешнем сезоне "бело-синие" сыграли в УПЛ 11 поединков, в которых набрали 19 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. 

Параллельно киевский клуб ведет переговоры с 60-летний Владимиром Петковичем. Боснийский наставник известен по работе в римском "Лацио" и сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Последним местом работы этого специалиста стал французский "Бордо", откуда Петковича досрочно уволили в 2022 году. 

Напомним, Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

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