Динамо рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому
Руководство киевского "Динамо" продолжает поиски специалиста, который мог бы возглавить команду на постоянной основе. В списке потенциальных наставников оказался известный боснийский специалист.
Уже зимой в Украину может приехать Владимир Петкович, сообщает Fanatik.
Александр Шовковский, который принял управление "Динамо" после отставки Мирчи Луческу, может освободить пост главного тренера столичной команды. Это произойдет в том случае, если столичный клуб договорится с Владимиром Петковичем.
Шанс для Шовковского
Нынешний наставник "Динамо" сохранит свой пост только в том случае, если команда будет демонстрировать хорошую игру и поднимется вверх в турнирной таблице. В нынешнем сезоне "бело-синие" сыграли в УПЛ 11 поединков, в которых набрали 19 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.
Параллельно киевский клуб ведет переговоры с 60-летний Владимиром Петковичем. Боснийский наставник известен по работе в римском "Лацио" и сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Последним местом работы этого специалиста стал французский "Бордо", откуда Петковича досрочно уволили в 2022 году.
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