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Динамо розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського

23 листопада 2023 09:31
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Динамо розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського
Олександр Шовковський відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"
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Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки спеціаліста, який міг би очолити команду на постійній основі. У списку потенційних наставників опинився відомий боснійський фахівець.

Вже взимку до України може приїхати Володимир Петкович, повідомляє Fanatik.

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Олександр Шовковський, який прийняв управління "Динамо" після відставки Мірчі Луческу, може звільнити посаду головного тренера столичної команди. Це станеться у тому випадку, якщо столичний клуб домовиться з Володимиром Петковичем.

Володимир Петкович
Володимир Петкович під час відпочинку. Фото: instagram.com/paolodutto/

Шанс для Шовковського

Цьогорічний наставник "Динамо" збереже свою посаду лише в тому випадку, якщо команда демонструватиме гарну гру та підніметься у турнірній таблиці. Нинішнього сезону "біло-сині" зіграли в УПЛ 11 поєдинків, у яких набрали 19 очок. Команда займає восьме місце у турнірній таблиці.

Паралельно київський клуб веде переговори із 60-річним Володимиром Петковичем. Боснійський наставник відомий по роботі у римському "Лаціо" та збірній Швейцарії, яку вивів у чвертьфінал Євро-2020. Останнім місцем роботи цього фахівця став французький "Бордо", звідки Петковича достроково звільнили у 2022 році.

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