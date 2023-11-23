Динамо розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського
Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки спеціаліста, який міг би очолити команду на постійній основі. У списку потенційних наставників опинився відомий боснійський фахівець.
Вже взимку до України може приїхати Володимир Петкович, повідомляє Fanatik.
Олександр Шовковський, який прийняв управління "Динамо" після відставки Мірчі Луческу, може звільнити посаду головного тренера столичної команди. Це станеться у тому випадку, якщо столичний клуб домовиться з Володимиром Петковичем.
Шанс для Шовковського
Цьогорічний наставник "Динамо" збереже свою посаду лише в тому випадку, якщо команда демонструватиме гарну гру та підніметься у турнірній таблиці. Нинішнього сезону "біло-сині" зіграли в УПЛ 11 поєдинків, у яких набрали 19 очок. Команда займає восьме місце у турнірній таблиці.
Паралельно київський клуб веде переговори із 60-річним Володимиром Петковичем. Боснійський наставник відомий по роботі у римському "Лаціо" та збірній Швейцарії, яку вивів у чвертьфінал Євро-2020. Останнім місцем роботи цього фахівця став французький "Бордо", звідки Петковича достроково звільнили у 2022 році.
Нагадаємо, Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця.
У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024.
Європейський клуб хоче викласти солідну суму за молодого українця із клубу Першої ліги.
"Манчестер Сіті" зацікавлений у трансфері лідера "Жирони".
Луніну знайшли заміну — "Реал" націлився на 17-річного вундеркінда.
Читайте Новини.LIVE!