Шовковський несподівано пролив світло на особисте життя та показав фото третьої дружини
Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський рідко розповідає про особисте життя. Але цього разу наставник показав свою обраницю у соціальній мережі.
Шовковський зворушливо освідчився дружині в коханні на своїй сторінці в Instagram.
Після відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера київського "Динамо" 48-річний Олександр Шовковський прийняв кермо управління столичною командою. "Біло-сині" відреагували на ці зміни перемогою над "Кривбасом".
Особисте життя Шовковського
Тим часом наставник "Динамо" зробив на своїй сторінці у соціальній мережі декілька романтичних публікацій. Однією з них став вірш з окопа "Про кохання".
Відразу після цього Олександр Шовковський виклав у stories своєї сторінки в Instagram фотографію зі своєю дружиною Мариною Кутєповою. На знімку тренер у стильному класичному костюмі обіймає гарну жінку, обидва з посмішками позують фотографу. "Я люблю тебе", — пописав цей знімок Шовковський.
Марина Кутєпова є третьою дружиною наставника київського "Динамо". Олександр Шовковський щасливо живе зі своєю "другою половинкою" вже вісім років. Судячи з фотографії, почуття подружжя за цей час не охолонули.
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