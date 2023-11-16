Шовковський несподівано пролив світло на особисте життя та показав фото третьої дружини

Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський рідко розповідає про особисте життя. Але цього разу наставник показав свою обраницю у соціальній мережі.

Шовковський зворушливо освідчився дружині в коханні на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Після відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера київського "Динамо" 48-річний Олександр Шовковський прийняв кермо управління столичною командою. "Біло-сині" відреагували на ці зміни перемогою над "Кривбасом".

Олександр Шовковський та Марина Кутепова. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Особисте життя Шовковського

Тим часом наставник "Динамо" зробив на своїй сторінці у соціальній мережі декілька романтичних публікацій. Однією з них став вірш з окопа "Про кохання".

Відразу після цього Олександр Шовковський виклав у stories своєї сторінки в Instagram фотографію зі своєю дружиною Мариною Кутєповою. На знімку тренер у стильному класичному костюмі обіймає гарну жінку, обидва з посмішками позують фотографу. "Я люблю тебе", — пописав цей знімок Шовковський.

Марина Кутєпова є третьою дружиною наставника київського "Динамо". Олександр Шовковський щасливо живе зі своєю "другою половинкою" вже вісім років. Судячи з фотографії, почуття подружжя за цей час не охолонули.

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.

Футболіст "Шахтаря" може вже у січні перейти до німецького клубу.

"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс.

Світоліна розповіла, які зірки тенісу найбільше допомагали Україні.

Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.