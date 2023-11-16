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Шовковський несподівано пролив світло на особисте життя та показав фото третьої дружини

16 листопада 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський несподівано пролив світло на особисте життя та показав фото третьої дружини
Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський рідко розповідає про особисте життя. Але цього разу наставник показав свою обраницю у соціальній мережі.

Шовковський зворушливо освідчився дружині в коханні на своїй сторінці в Instagram.

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Після відставки Мірчі Луческу з посади головного тренера київського "Динамо" 48-річний Олександр Шовковський прийняв кермо управління столичною командою. "Біло-сині" відреагували на ці зміни перемогою над "Кривбасом".

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський та Марина Кутепова. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Особисте життя Шовковського

Тим часом наставник "Динамо" зробив на своїй сторінці у соціальній мережі декілька романтичних публікацій. Однією з них став вірш з окопа "Про кохання".

Відразу після цього Олександр Шовковський виклав у stories своєї сторінки в Instagram фотографію зі своєю дружиною Мариною Кутєповою. На знімку тренер у стильному класичному костюмі обіймає гарну жінку, обидва з посмішками позують фотографу. "Я люблю тебе", — пописав цей знімок Шовковський.

Марина Кутєпова є третьою дружиною наставника київського "Динамо". Олександр Шовковський щасливо живе зі своєю "другою половинкою" вже вісім років. Судячи з фотографії, почуття подружжя за цей час не охолонули.

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