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Шовковский неожиданно пролил свет на личную жизнь и показал фото третьей жены

16 ноября 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский неожиданно пролил свет на личную жизнь и показал фото третьей жены
Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский редко что-то рассказывает о личной жизни. Но на этот раз наставник показал свою избранницу в социальной сети. 

Шовковский трогательно признался супруге в любви на своей странице в Instagram

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После отставки Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо" 48-летний Александр Шовковский принял бразды управления столичной командой. "Бело-синие" отреагировали на эти изменения победой над "Кривбассом". 

Александр Шовковский
Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Личная жизнь Шовковского 

Тем временем, наставник "Динамо" сделал на своей странице в социальной сети несколько романтических публикаций. Одной из них стало стихотворение из окопа "Про любовь". 

Сразу после этого Александр Шовковский выложил в stories своей страницы в Instagram фотографию со своей женой Мариной Кутеповой. На снимке тренер в стильной классическом костюме обнимает красивую женщину, оба с улыбками позируют фотографу. "Я люблю тебя", — пописал этот снимок Шовковский. 

Марина Кутепова является третьей женой наставника киевского "Динамо". Александр Шовковский счастливо живет со своей "второй половинкой" уже восемь лет. Судя по фотографии, чувства супругов за это время не остыли. 

Напомним, "Реал" выбрал двух кандидатов на позицию главного тренера команды. 

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