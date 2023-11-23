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Європейський клуб хоче викласти солідну суму за молодого українця із клубу Першої ліги

23 листопада 2023 06:47
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Агабекян Карен
редактор
Європейський клуб хоче викласти солідну суму за молодого українця із клубу Першої ліги
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львівські "Карпати" можуть продати одного зі своїх гравців. За нього пропонують величезні гроші, як для клубу Першої ліги України.

Львів’яни вже отримали одну пропозицію від команди із Польщі, повідомила "Спортивка".

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Ян Костенко
Ян Костенко. Фото: "Спортивка"

Молодий талант "Карпат" може перейти в клуб із Євросоюзу

Джерела повідомили, що "Карпати" отримали пропозицію на трансфер 20-річного лівого вінгера Яна Костенка.

Молодий фланговий гравець привернув увагу одного із польських клубів, назву якого джерела не розкривають. Ця команда запропонувала за гравця 1 млн євро.

Зазначимо, що Костенко є вихованцем полтавського футболу, де представляв "Ворсклу" та "Полтаву". В липні 2023 року гравець на правах вільного агента перейшов у "Карпати".

У складі "Карпат" Костенко в 16 матчах забив чотири м’ячі та зробив шість гольових передач.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 100 тисяч євро.

Додамо, що крім Костенка "Карпатам" європейські клуби пропонують 1,5 млн євро за центрального захисника збірної Молдови Владислава Бабогло. Українця із молдавським паспортом влітку 2023-го львів’яни купили у "Олександрії" за 585 тисяч євро.

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