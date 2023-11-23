Європейський клуб хоче викласти солідну суму за молодого українця із клубу Першої ліги

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" можуть продати одного зі своїх гравців. За нього пропонують величезні гроші, як для клубу Першої ліги України.

Львів’яни вже отримали одну пропозицію від команди із Польщі, повідомила "Спортивка".

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Ян Костенко. Фото: "Спортивка"

Молодий талант "Карпат" може перейти в клуб із Євросоюзу

Джерела повідомили, що "Карпати" отримали пропозицію на трансфер 20-річного лівого вінгера Яна Костенка.

Молодий фланговий гравець привернув увагу одного із польських клубів, назву якого джерела не розкривають. Ця команда запропонувала за гравця 1 млн євро.

Зазначимо, що Костенко є вихованцем полтавського футболу, де представляв "Ворсклу" та "Полтаву". В липні 2023 року гравець на правах вільного агента перейшов у "Карпати".

У складі "Карпат" Костенко в 16 матчах забив чотири м’ячі та зробив шість гольових передач.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 100 тисяч євро.

Додамо, що крім Костенка "Карпатам" європейські клуби пропонують 1,5 млн євро за центрального захисника збірної Молдови Владислава Бабогло. Українця із молдавським паспортом влітку 2023-го львів’яни купили у "Олександрії" за 585 тисяч євро.

Нагадаємо, Довбик та Гарсія влітку можуть перейти з "Жирони" до "Ньюкасла".

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