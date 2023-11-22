Де Дзербі після Шахтаря та Брайтона очолить топклуб

Роберто Де Дзербі реагує на помилку гравців "Брайтону". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Колишній тренер італійського "Сассуоло" та донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі веде переговори з мадридським "Реалом". Італієць може стати новим наставником "королівського клубу".

Мадридці шукають нового наставника на випадок відходу Карло Анчелотті, повідомляє Sport.es.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті влітку 2024 року може виїхати з Мадрида та очолити збірну Бразилії. Керівництво "бланкос" веде переговори з італійським наставником щодо продовження угоди.

Де Дзербі та воротар "Брайтона" Вербрюгген. Фото: Bart Verbruggen

Новий тренер "Реала"

На випадок, якщо домовиться з Анчелотті не вдасться, "королівський клуб" вже шукає потенційного змінника італійського наставника. Одним із кандидатів на цю посаду став інший італійський фахівець Роберто Де Дзербі.

За підсумками минулого сезону "Брайтон" під керівництвом Де Дзербі посів шосте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги та вийшов у єврокубки. Нинішнього сезону "чайки" після 12 турів розташувалися на восьмому рядку.

Контракт Де Дзербі з "Брайтоном" діє до літа 2026 року. Якщо він очолить "Реал", мадридцям доведеться заплатити "чайкам" компенсацію.

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