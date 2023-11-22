Де Дзерби после Шахтера и Брайтона возглавит топ-клуб

Роберто Де Дзерби реагирует на ошибку игроков "Брайтона". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Бывший тренер итальянского "Сассуоло" и донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби ведет переговоры с мадридским "Реалом". Итальянец может стать новым наставником "королевского клуба".

Мадридцы ищут нового наставника на случай ухода Карло Анчелотти, сообщает Sport.es.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти летом 2024 года может уехать из Мадрида и возглавить сборную Бразилии. Руководство "бланкос" ведет переговоры с итальянским наставником по поводу продления соглашения.

Де Дзерби и вратарь "Брайтона" Вербрюгген. Фото: Bart Verbruggen

Новый тренер "Реала"

На случай, если договорится с Анчелотти не удастся, "королевский клуб" уже ищет потенциального сменщика итальянского наставника. Одним из кандидатов на эту должность стал другой итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

По итогам прошлого сезона "Брайтон" под руководством Де Дзерби занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вышел в еврокубки. В нынешнем сезоне "чайки" после 12 туров расположились на восьмой строчке.

Контракт Де Дзерби с "Брайтоном" действует до лета 2026-го года. Если он возглавит "Реал", мадридцам придется заплатить "чайкам" компенсацию.

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