У Вересі скандал — клуб не продав талановитого гравця та заплямував репутацію

Футболіст "Вереса" Дмитро Годя. Фото: "Верес"

Рівненський "Верес" втрапив у скандальну ситуацію, пов’язану з продажем одного зі своїх молодих вихованців. Клуб хотів заробити солідну суму, але натомість посварився з агентами.

Спершу заяву зробив "Верес" на своїх офіційних ресурсах.

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Заява "Вереса"

У клубі заявили, що футбольні агенти Максим Карагодін та Микита Швець віднині є персонами нон грата.

"Верес" порадив своїм гравцям оминати цих агентів.

"Ми хочемо наголосити всім футболістам, особливо молодим футболістам українських команд, аби вони оминали співпрацю з цими "функціонерами", які піклуються не про майбутнє футболістів, а про свої інтереси", — говориться у заяві.

Що сталося насправді

За інформацією ТаТоТаке, "Верес" відмовився від будь-якої роботи з агентською групою ФАМК, представниками якої є Карагодін та Швець через зрив трансферу у "Карпати" півзахисника Дмитра Годі.

Керівництво "Вересу" та "Карпат" майже домовились про трансфер 18-річного гравця за близько 500 тисяч доларів, але його зірвала неузгодженість рівнян та агентів.

Джерело повідомило, що у вирішальний момент перемовин Годя зник з офісу львівського клубу.

Через такі дії гравця "Карпати" відмовилися від трансферу. Львівський клуб вважає поведінку футболіста та "Вересу" несолідною.

Зазначимо, що цього сезону Годя провів два матчі за "Верес" в усіх турнірах.

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