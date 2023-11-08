Шевчук ушел из Вереса — стала известна причина

Вячеслав Шевчук во время работы в "Вересе". Фото: instagram.com/veres.club/

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук покидает "Верес". Спортивный директор клуба из Ровно решил попробовать силы на новой должности.

Шевчук объяснил мотивы своего поступка на официальной странице "Вереса" в Instagram.

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Вячеслав Шевчук проработал в "Вересе" два года. В последнее время 44-летний специалист занимал должность спортивного директора клуба. За это время команда из Ровно закрепилась в украинской Премьер-лиге.

Вячеслав Шевчук на поле. Фото: instagram.com/veres.club/

Почему Шевчук подал в отставку

Вячеслав Шевчук поблагодарил руководство, работников и болельщиков "Вереса" за доверие и поддержку. Молодой специалист объяснил, что хочет применить знания, которые получил за эти два года, в другом месте. Он собрался выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя Ровненской областной ассоциации футбола.

"Я хочу реформировать, улучшать и приносить футбол во все уголки Ровенской области. Необходимо открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре. Маленький мальчик из Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам из Ровненской области не творить новую историю украинского футбола", — рассказал Вячеслав Шевчук.

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