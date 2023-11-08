Шевчук пішов із Вереса — стала відома причина

В'ячеслав Шевчук під час роботи у "Вересі". Фото: instagram.com/veres.club/

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України В'ячеслав Шевчук залишає "Верес". Спортивний директор клубу із Рівного вирішив спробувати сили на новій посаді.

Шевчук пояснив мотиви свого вчинку на офіційній сторінці "Вереса" в Instagram.

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В'ячеслав Шевчук пропрацював у "Вересі" два роки. Останнім часом 44-річний фахівець обіймав посаду спортивного директора клубу. За цей час команда із Рівного закріпилася в українській Прем'єр-лізі.

В'ячеслав Шевчук на полі. Фото: instagram.com/veres.club/

Чому Шевчук подав у відставку

В'ячеслав Шевчук подякував керівництву, працівникам та вболівальникам "Вереса" за довіру та підтримку. Молодий фахівець пояснив, що хоче застосувати знання, які одержав за ці два роки, в іншому місці. Він зібрався висунути свою кандидатуру на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу.

"Я хочу реформувати, покращувати та приносити футбол до всіх куточків Рівненської області. Необхідно відкривати нові майданчики, залучати дітей до занять футболом, власним прикладом прищеплювати любов до гри. Маленький хлопчик із Волині зумів підняти над головою кубки, чому б і хлопчикам із Рівненської області не творити нову історію українського футболу", — розповів В'ячеслав Шевчук.

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