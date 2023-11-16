В Вересе скандал — клуб не продал талантливого игрока и запятнал репутацию

Футболист "Верес" Дмитрий Годя. Фото: "Вересок"

Ровенский "Верес" попал в скандальную ситуацию, связанную с продажей одного из своих молодых воспитанников. Клуб хотел заработать солидную сумму, но поссорился с агентами.

Первое заявление сделал "Верес" на своих официальных ресурсах.

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Заявление "Вереса"

В клубе заявили, что футбольные агенты Максим Карагодин и Никита Швец отныне являются персонами нон грата.

"Верес" посоветовал своим игрокам обходить этих агентов.

"Мы хотим подчеркнуть всем футболистам, особенно молодым футболистам украинских команд, чтобы они обходили сотрудничество с этими "функционерами", которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах", — говорится в заявлении.

Что произошло на самом деле

По информации ТаТоТаке, "Верес" отказался от какой-либо работы с агентской группой ФАМК, представителями которой являются Карагодин и Швец, из-за срыва трансфера в "Карпаты" полузащитника Дмитрия Годи.

Руководство "Вереса" и "Карпат" почти договорились о трансфере 18-летнего игрока за почти 500 тысяч долларов, но его сорвала несогласованность ровенчан и агентов.

Источник сообщил, что в решающий момент переговоров Годя исчез из офиса львовского клуба.

Из-за таких действий "Карпаты" отказались от трансфера. Львовский клуб считает поведение футболиста и "Вереса" несолидным.

Отметим, что в этом сезоне Годя провел два матча за "Верес" во всех турнирах.

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