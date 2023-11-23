Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" могут продать одного из своих игроков. За него предлагают огромные деньги как для клуба Первой лиги Украины.

Львовяне уже получили одно предложение от команды из Польши, сообщила "Спортивка".

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Ян Костенко. Фото: "Спортивка"

Молодой талант "Карпат" может перейти в клуб из Евросоюза

Источники сообщили, что "Карпаты" получили предложение на трансфер 20-летнего левого вингера Яна Костенко.

Молодой фланговый игрок привлек внимание одного из польских клубов, название которого источники не раскрывают. Эта команда предложила за игрока 1 млн евро.

Отметим, что Костенко — воспитанник полтавского футбола, где представлял "Ворсклу" и "Полтаву". В июле 2023 года игрок на правах свободного агента перешел в "Карпаты".

В составе "Карпат" Костенко в 16 матчах забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 100 тысяч евро.

Кроме Костенко "Карпатам" европейские клубы предлагают 1,5 млн евро за центрального защитника сборной Молдовы Владислава Бабогло. Украинца с молдавским паспортом летом 2023 года львовяне купили у "Александрии" за 585 тысяч евро.

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