Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги arrow

Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги

23 ноября 2023 06:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львовские "Карпаты" могут продать одного из своих игроков. За него предлагают огромные деньги как для клуба Первой лиги Украины.

Львовяне уже получили одно предложение от команды из Польши, сообщила "Спортивка".

Читайте также:
Ян Костенко
Ян Костенко. Фото: "Спортивка"

Молодой талант "Карпат" может перейти в клуб из Евросоюза

Источники сообщили, что "Карпаты" получили предложение на трансфер 20-летнего левого вингера Яна Костенко.

Молодой фланговый игрок привлек внимание одного из польских клубов, название которого источники не раскрывают. Эта команда предложила за игрока 1 млн евро.

Отметим, что Костенко — воспитанник полтавского футбола, где представлял "Ворсклу" и "Полтаву". В июле 2023 года игрок на правах свободного агента перешел в "Карпаты".

В составе "Карпат" Костенко в 16 матчах забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 100 тысяч евро.

Кроме Костенко "Карпатам" европейские клубы предлагают 1,5 млн евро за центрального защитника сборной Молдовы Владислава Бабогло. Украинца с молдавским паспортом летом 2023 года львовяне купили у "Александрии" за 585 тысяч евро.

Напомним, Довбик и Гарсия летом могут перейти из "Жироны" в "Ньюкасл".

Сборная Украины узнает о сопернике — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей.

Последний танец Месси из Роналду — известно, когда они встретятся на поле.

Зинченко все ближе к уходу из Арсенала — появился еще один претендент на игрока

Де Дзерби после "Шахтера" и "Брайтона" возглавит топ-клуб .

"УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрику в матче сборных Украины и Италии.

Буффон подверг критике судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме