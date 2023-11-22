Зінченко дедалі ближче до відходу з Арсеналу — з'явився ще один претендент на гравця

Олександр Зінченко на тренуванні "канонірів". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іншому чемпіонаті. Ним зацікавився відомий клуб.

"Каноніри" не утримуватимуть гравця, якщо отримають гарну пропозицію про продаж українця, повідомляє Daily Star.

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Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко може втратити місце в основному складі "Арсеналу". Тренерський штаб столичної команди має намір вийти на трансферний ринок у пошуках конкурента для 26-річного захисника. Якщо такого футболіста буде знайдено, українцю шукатимуть інший клуб.

Зінченко у матчі проти "Бернлі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Куди може піти Зінченко

Нещодавно італійські журналісти повідомили, що у послугах захисника зацікавлені деякі клуби Серії А. Наразі стало відомо, що до цих команд приєдналася мюнхенська "Баварія". Томас Тухель неодноразово бачив Олександра Зінченка у дії під час роботи у Прем'єр-лізі та знає, на що здатний цей футболіст.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до літа 2026 року. "Каноніри" захочуть отримати за українця щонайменше 35 млн євро.

У "Баварії" вивчають можливість запросити захисника під час літнього трансферного вікна-2024. Тухель вважає, що його команді, як і раніше, необхідне посилення складу.

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