Зінченко дедалі ближче до відходу з Арсеналу — з'явився ще один претендент на гравця
Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іншому чемпіонаті. Ним зацікавився відомий клуб.
"Каноніри" не утримуватимуть гравця, якщо отримають гарну пропозицію про продаж українця, повідомляє Daily Star.
Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко може втратити місце в основному складі "Арсеналу". Тренерський штаб столичної команди має намір вийти на трансферний ринок у пошуках конкурента для 26-річного захисника. Якщо такого футболіста буде знайдено, українцю шукатимуть інший клуб.
Куди може піти Зінченко
Нещодавно італійські журналісти повідомили, що у послугах захисника зацікавлені деякі клуби Серії А. Наразі стало відомо, що до цих команд приєдналася мюнхенська "Баварія". Томас Тухель неодноразово бачив Олександра Зінченка у дії під час роботи у Прем'єр-лізі та знає, на що здатний цей футболіст.
Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до літа 2026 року. "Каноніри" захочуть отримати за українця щонайменше 35 млн євро.
У "Баварії" вивчають можливість запросити захисника під час літнього трансферного вікна-2024. Тухель вважає, що його команді, як і раніше, необхідне посилення складу.
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