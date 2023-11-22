Балотеллі розповів, чи був фол Крістанте на Мудрику у штрафному Доннарумми

Михайло Мудрик після падіння у чужому штрафному. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Колишній форвард "Мілана", "Манчестер Сіті" та збірної Італії Маріо Балотеллі поділився думкою про найнеоднозначніший епізод недавнього матчу відбору на Євро-2024 за участю України. Йдеться про зіткнення Брайана Крістанте з Михайлом Мудриком в італійському штрафному майданчику.

Футболіст турецької "Адана Демірспор" вважає, що команда Сергія Реброва мала пробити пенальті, повідомляє Tutto Mercato.

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У компенсований час до матчу останнього туру відбору на Євро-2024 між збірними України та Італії у штрафному майданчику Джанлуїджі Доннарумми стався скандальний епізод. Браян Крістанте збив із ніг Михайла Мудрика. Іспанський арбітр Гіль Мансано не призначив пенальті.

Маріо Балотеллі з Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/mb459/

Реакція Маріо Балотеллі

Українські футболісти та тренерський штаб виявились засмученими рішенням судді, оскільки право на пенальті могло допомогти команді здобути важливу перемогу. Нічия позбавила "синьо-жовтих" прямої путівки на Євро-2024.

Ексфорвард збірної Італії Маріо Балотеллі назвав роботу Гіля Мансано на цьому матчі "досить невпевненим". Футболіст вважає, що українці заслуговували на шанс пробити одинадцятиметровий.

"Я уявляю себе на місці футболіста, проти якого порушили правила. Абсолютно впевнений, що це був пенальті. Не уявляю, як би я відреагував у такій ситуації. Це була б трагедія.

Україна мала бити пенальті. Але я впевнений, що Доннарумма все одно відбив би той удар", — заявив Маріо Балотеллі.

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