Балотелли рассказал, был ли фол Кристанте на Мудрике в штрафной Доннаруммы

Михаил Мудрик после падения в чужой штрафной. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Бывший форвард "Милана", "Манчестер Сити" и сборной Италии Марио Балотелли поделился мнением о самом неоднозначном эпизоде недавнего матча отбора на Евро-2024 с участием Украины. Речь идет о столкновении Брайана Кристанте с Михаилом Мудриком в итальянской штрафной.

Футболист турецкой "Адана Демирспор" считает, что команда Сергея Реброва должна была пробить пенальти, сообщает Tutto Mercato.

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В компенсированное время к матчу последнего тура отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Италии в штрафной Джанлуиджи Доннаруммы произошел скандальный эпизод. Брайан Кристанте сбил с ног Михаила Мудрика. Испанский арбитр Хиль Мансано не назначил пенальти.

Марио Балотелли с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/mb459/

Реакция Марио Балотелли

Украинские футболисты и тренерский штаб оказались расстроены решением судьи, поскольку право на пенальти могло помочь команде одержать важную победу. Ничья лишила "сине-желтых" прямой путевки на Евро-2024.

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли назвал работу Хиля Мансано на этом матче "достаточно неуверенным". Футболист считает, что украинцы заслуживали шанс пробить одиннадцатиметровый.

"Я представляю себя на месте футболиста, против которого нарушили правила. Абсолютно уверен, что это был пенальти. Не представляю, как бы я отреагировал в такой ситуации. Это была бы трагедия.

Украина должна была бить пенальти. Но я уверен, что Доннарумма все равно отразил бы тот удар", — заявил Марио Балотелли.

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