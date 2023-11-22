Зинченко все ближе к уходу из Арсенала — появился еще один претендент на игрока

Александр Зинченко на тренировке "канониров". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом чемпионате. Им заинтересовался известный клуб.

"Канониры" не станут удерживать игрока, если получат хорошее предложение о продаже украинца, сообщает Daily Star.

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Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко может потерять место в основном составе "Арсенала". Тренерский штаб столичной команды собирается выйти на трансферный рынок в поисках конкурента для 26-летнего защитника. Если такой футболист будет найден, украинцу будут искать другой клуб.

Зинченко в матче против "Бернли". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Куда может уйти Зинченко

Недавно итальянские журналисты сообщили, что в услугах защитника заинтересованы некоторые клубы Серии А. Теперь стало известно, что к этим командам присоединилась мюнхенская "Бавария". Томас Тухель неоднократно видел Александра Зинченко в действии во время работы в Премьер-лиге и знает, на что способен этот футболист.

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до лета 2026-го года. "Канониры" захотят получить за украинца как минимум 35 млн евро.

В "Баварии" изучают возможность пригласить защитника во время летнего трансферного окна-2024. Тухель считает, что его команде по-прежнему необходимо усиление состава.

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