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Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента Динамо

23 ноября 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента Динамо
Григорий и Игорь Суркисы в рабочем кабинете. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о самом ярком воспоминании, которое связано со столичным клубом. Он объяснил, как реагирует на неудачи своей команды. 

Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "бело-синих" в интервью официальному сайту клуба. 

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Игорь Суркис
Игорь Суркис на стадионе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис ответил на вопрос о пенсии 

Игорь Суркис является президентом "Динамо" уже 21 год. В последнее время результаты столичной команды не радуют ни болельщиков, ни руководство клуба. Президент "бело-синих" признался, что болезненно воспринимает поражения. 

"Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится. Я сильно нервничаю, хочется все оставить. Но на следующий день понимаю, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов", — рассказал Игорь Суркис. 

Суркис, Луческу и Шовковский
Суркис, Луческу и Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент "Динамо" рассказал, что будет работать до тех пор, пока хватит сил и поддержки со стороны семьи, старшего брата и дочерей. Он хочет увидеть, как Вячеслав Суркис, племянник президента "бело-синих", добьется успеха в клубе. 

"Когда он играет, давление поднимается до 220 ударов. Слава тяжело работает и заслуживает играть. Он находится в Украине, а не за границей", — добавил Игорь Суркис. 

Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому. 

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