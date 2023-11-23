Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о самом ярком воспоминании, которое связано со столичным клубом. Он объяснил, как реагирует на неудачи своей команды.
Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "бело-синих" в интервью официальному сайту клуба.
Игорь Суркис с ностальгией вспоминает времена, когда игрой "Динамо" руководил Валерий Васильевич Лобановский. Киевской команде удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов, успех "бело-синих" обсуждала вся Европа.
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Игорь Суркис является президентом "Динамо" уже 21 год. В последнее время результаты столичной команды не радуют ни болельщиков, ни руководство клуба. Президент "бело-синих" признался, что болезненно воспринимает поражения.
"Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится. Я сильно нервничаю, хочется все оставить. Но на следующий день понимаю, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов", — рассказал Игорь Суркис.
Президент "Динамо" рассказал, что будет работать до тех пор, пока хватит сил и поддержки со стороны семьи, старшего брата и дочерей. Он хочет увидеть, как Вячеслав Суркис, племянник президента "бело-синих", добьется успеха в клубе.
"Когда он играет, давление поднимается до 220 ударов. Слава тяжело работает и заслуживает играть. Он находится в Украине, а не за границей", — добавил Игорь Суркис.
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