Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В рамках квалификации чемпионата Евро-2024 состоялась жеребьевка пар плей-офф. В рамках церемонии команда Украины узнала своего соперника.

Подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украину ждут два матча

Пары плей-офф чемпионата Европы:

Шаг А

Польша — Эстония

Уэльс — Финляндия

Шаг В

Израиль — Исландия

Босния и Герцеговина — Украина

Шаг С

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

На Евро-2024 пройдут три сборные — победители Шаг А, Шаг В, Шаг С. В каждом Шаге будут полуфиналы и финал.

Как Украина оказалась в этой ситуации

Сборная Украины в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы заняла третье место в своей группе, уступив Англии и Италии.

В последнем туре Украина играла решающий матч против Италии и ей была необходима победа. Однако команда Сергея Реброва сыграла в безголевую ничью. Интересно, что в концовке матча судья мог назначить пенальти за фол на Михаиле Мудрике, но допустил ошибку и этого не сделал.

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