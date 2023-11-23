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Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024

23 ноября 2023 13:19
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках квалификации чемпионата Евро-2024 состоялась жеребьевка пар плей-офф. В рамках церемонии команда Украины узнала своего соперника.

Подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украину ждут два матча

Пары плей-офф чемпионата Европы:

Шаг А

Польша — Эстония

Уэльс — Финляндия

Шаг В

Израиль — Исландия

Босния и Герцеговина — Украина

Шаг С

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

На Евро-2024 пройдут три сборные — победители Шаг А, Шаг В, Шаг С. В каждом Шаге будут полуфиналы и финал.

Как Украина оказалась в этой ситуации

Сборная Украины в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы заняла третье место в своей группе, уступив Англии и Италии.

В последнем туре Украина играла решающий матч против Италии и ей была необходима победа. Однако команда Сергея Реброва сыграла в безголевую ничью. Интересно, что  в концовке матча судья мог назначить пенальти за фол на Михаиле Мудрике, но допустил ошибку и этого не сделал.

Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

Сборная Украины узнает соперника — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей. 

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны". 

Лунину нашли замену — "Реал" нацелился на 17-летнего вундеркинда.

 

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