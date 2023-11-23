Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024
В рамках квалификации чемпионата Евро-2024 состоялась жеребьевка пар плей-офф. В рамках церемонии команда Украины узнала своего соперника.
Подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной сообщил портал Новини.LIVE.
Украину ждут два матча
Пары плей-офф чемпионата Европы:
Шаг А
Польша — Эстония
Уэльс — Финляндия
Шаг В
Израиль — Исландия
Босния и Герцеговина — Украина
Шаг С
Грузия — Люксембург
Греция — Казахстан
На Евро-2024 пройдут три сборные — победители Шаг А, Шаг В, Шаг С. В каждом Шаге будут полуфиналы и финал.
Как Украина оказалась в этой ситуации
Сборная Украины в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы заняла третье место в своей группе, уступив Англии и Италии.
В последнем туре Украина играла решающий матч против Италии и ей была необходима победа. Однако команда Сергея Реброва сыграла в безголевую ничью. Интересно, что в концовке матча судья мог назначить пенальти за фол на Михаиле Мудрике, но допустил ошибку и этого не сделал.
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