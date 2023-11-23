Збірна України дізналася суперників зі стикових матчів відбору на Євро-2024
У рамках кваліфікації чемпіонату Євро-2024 відбулося жеребкування пар плей-оф. На церемонії команда України дізналася свого суперника .
Підопічні Сергія Реброва зіграють із Боснією та Герцеговиною, повідомив портал Новини.LIVE.
На Україну чекають два матчі
Пари плей-оф чемпіонату Європи:
Крок А
Польща — Естонія
Уельс — Фінляндія
Крок В
Ізраїль — Ісландія
Боснія та Герцеговина — Україна
Крок С
Грузія — Люксембург
Греція — Казахстан
На Євро-2024 пройдуть три збірні — переможці Кроку А, Кроку В, Кроку С. У кожному Кроку будуть півфінали та фінал.
Як Україна опинилася в цій ситуації
Збірна України в рамках групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи посіла третє місце у своїй групі, поступившись Англії та Італії.
В останньому турі Україна грала вирішальний матч проти Італії, де їй була потрібна перемога. Проте команда Сергія Реброва зіграла у безгольову нічию. Цікаво, що наприкінці матчу суддя міг призначити пенальті за фол на Михайлові Мудрику, але припустився помилки й цього не зробив.
Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.
Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця.
Збірна України дізнається про суперника — де і коли дивитися жеребкування стикових матчів.
У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024.
"Манчестер Сіті" зацікавлений у трансфері лідера "Жирони".
Луніну знайшли заміну - "Реал" націлився на 17-річного вундеркінда.
Читайте Новини.LIVE!