Збірна України дізналася суперників зі стикових матчів відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

У рамках кваліфікації чемпіонату Євро-2024 відбулося жеребкування пар плей-оф. На церемонії команда України дізналася свого суперника .

Підопічні Сергія Реброва зіграють із Боснією та Герцеговиною, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Збірна України з футболу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

На Україну чекають два матчі

Пари плей-оф чемпіонату Європи:

Крок А

Польща — Естонія

Уельс — Фінляндія

Крок В

Ізраїль — Ісландія

Боснія та Герцеговина — Україна

Крок С

Грузія — Люксембург

Греція — Казахстан

На Євро-2024 пройдуть три збірні — переможці Кроку А, Кроку В, Кроку С. У кожному Кроку будуть півфінали та фінал.

Як Україна опинилася в цій ситуації

Збірна України в рамках групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи посіла третє місце у своїй групі, поступившись Англії та Італії.

В останньому турі Україна грала вирішальний матч проти Італії, де їй була потрібна перемога. Проте команда Сергія Реброва зіграла у безгольову нічию. Цікаво, що наприкінці матчу суддя міг призначити пенальті за фол на Михайлові Мудрику, але припустився помилки й цього не зробив.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця.

Збірна України дізнається про суперника — де і коли дивитися жеребкування стикових матчів.

У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024.

"Манчестер Сіті" зацікавлений у трансфері лідера "Жирони".

Луніну знайшли заміну - "Реал" націлився на 17-річного вундеркінда.