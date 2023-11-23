Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике
В добавленное время матча Украины против Италии (0:0) арбитр не назначил пенальти в ворота "Скуадры Адзурры". В связи с этим несколько дней многие эксперты признают ошибку судьи.
Одним из них стал итальянский арбитр Клаудио Гавиллуччи. Его слова приводит портал ТМԜ.
Ukraine were not given a penalty after this challenge on Mudryk in stoppage time against Italy.— POCHELIBAN😇🇬🇧 (@koftownboy) November 21, 2023
A win would've sent Ukraine through to EURO 2024.
Italy have now officially qualified, but Ukraine will have a chance to qualify through the playoff round. pic.twitter.com/8oNXYLAOxI
Арбитр увидел серьезную ошибку коллеги
По словам Гавиллуччи, на Мудрике должен был быть назначен пенальти, но ни главный арбитр, ни судья ВАР его не увидели.
"Это 100% пенальти. Им нужно было разделить ответственность. Если ты находишься на поле, то за это всегда пенальти, потому что динамика приводит к тому, что судья дает свисток.
Если бы рефери предупредил Мудрика, я бы тоже мог оправдать вмешательство ВАР, но он принял худшее решение — ничего не делать. Для арбитра это худшее решение из возможных", — сказал Гавиллуччи.
Специалист отметил, что также проблема в самом протоколе использования ВАР, поскольку он не позволяет вмешиваться в некоторые эпизоды. Поэтому протокол нужно менять.
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