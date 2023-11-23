Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Вінгер збірної України Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

У доданий час матчу України проти Італії (0:0) арбітр не призначив пенальті у ворота "Скуадри Адзурри". У зв'язку з цим кілька днів багато експертів визнають помилку судді.

Одним із них став італійський арбітр Клаудіо Гавіллуччі. Його слова наводить портал ТМԜ.

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A win would've sent Ukraine через EURO 2024.



Італійський має тепер офіційно qualified, але Ukraine буде мати можливість змінити якість через playoff round. pic.twitter.com/8oNXYLAOxI — POCHELIBAN😇🇬🇧 (@koftownboy) November 21, 2023

Арбітр побачив серйозну помилку колеги

За словами Гавіллуччі, на Мудрику мав бути призначений пенальті, але ні головний арбітр, ні суддя ВАР його не побачили.

"Це 100% пенальті. Їм потрібно було розділити відповідальність. Якщо ти перебуваєш на полі, то за це завжди пенальті, бо динаміка призводить до того, що суддя дає свисток".

Якби рефері попередив Мудрика, я теж міг би виправдати втручання ВАР, але він прийняв найгірше рішення — нічого не робити. Для арбітра це найгірше рішення з можливих", — сказав Гавіллуччі.

Фахівець зазначив, що також проблема у самому протоколі використання ВАР, оскільки він не дозволяє втручатися у деякі епізоди. Тому протокол треба міняти.

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