Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику
У доданий час матчу України проти Італії (0:0) арбітр не призначив пенальті у ворота "Скуадри Адзурри". У зв'язку з цим кілька днів багато експертів визнають помилку судді.
Одним із них став італійський арбітр Клаудіо Гавіллуччі. Його слова наводить портал ТМԜ.
Україна була не здавалась penalty після цього ходу на Мудрик в перебігу часу до Італії.— POCHELIBAN😇🇬🇧 (@koftownboy) November 21, 2023
A win would've sent Ukraine через EURO 2024.
Італійський має тепер офіційно qualified, але Ukraine буде мати можливість змінити якість через playoff round. pic.twitter.com/8oNXYLAOxI
Арбітр побачив серйозну помилку колеги
За словами Гавіллуччі, на Мудрику мав бути призначений пенальті, але ні головний арбітр, ні суддя ВАР його не побачили.
"Це 100% пенальті. Їм потрібно було розділити відповідальність. Якщо ти перебуваєш на полі, то за це завжди пенальті, бо динаміка призводить до того, що суддя дає свисток".
Якби рефері попередив Мудрика, я теж міг би виправдати втручання ВАР, але він прийняв найгірше рішення — нічого не робити. Для арбітра це найгірше рішення з можливих", — сказав Гавіллуччі.
Фахівець зазначив, що також проблема у самому протоколі використання ВАР, оскільки він не дозволяє втручатися у деякі епізоди. Тому протокол треба міняти.
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