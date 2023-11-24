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Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году

24 ноября 2023 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков вызвал интерес со стороны еще одного европейского гранда. Трансфер хавбека может состояться уже через полгода. 

"Жирона" готова продать Цыганкова за большие деньги, сообщает Diario AS

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Виктор Цыганков перешел в "Жирону" чуть меньше года назад и быстро стал одним из лидеров испанской команды. Однако клуб готов продать украинского футболиста даже несмотря на то, что он оказывает влияние на результаты своей игрой на поле. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Трансфер Цыганкова 

Еще одним клубом, который заинтересовался украинским футболистом, стал французским "ПСЖ". Наставник парижан Луис Энрике часто смотрит матчи испанской Ла Лиги и отмечает футболистов, которые выделяются на поле. 

Летом следующего года "ПСЖ" намерен активно поработать на трансферном рынке и приобрести футболистов сразу на несколько позиций. Одной из них является амплуа полузащитника, который может сыграть на обоих флангах. 

Ориентировочная трансферная стоимость Цыганкова составляет 22 млн евро. "Жирона" хочет заработать на продаже украинца как минимум в полтора раза больше, потому что испанский клуб будет вынужден заплатить половину этих средств киевскому "Динамо". 

"ПСЖ" изучает возможность трансфера Виктора Цыганкова. Уже через месяц "Жирона" может получить предложение по своему игроку. 

Напомним, итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока. 

"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.

Европейский клуб хочет выложить солидную сумму за молодого украинца из клуба Первой лиги. 

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".  

Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "Динамо".

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