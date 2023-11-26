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Арсенал с Зинченко в конце матча вырвал победу у Брентфорда Ярмолюка

26 ноября 2023 00:04
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Агабекян Карен
редактор
Арсенал с Зинченко в конце матча вырвал победу у Брентфорда Ярмолюка
Александр Зинченко. Фото: REUTERS/Tony Obrien
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 13 туре Английской премьер-лиги "Брентфорд" принимал лондонский "Арсенал". Украинские игроки клубов Егор Ярмолюк и Александр Зинченко сыграли с первых минут матча.

Победу в конце матча вырвал "Арсенал", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" являлся фаворитом матча и контролировал ход игры в первом тайме. Больше всего в составе "канониров" выделялся Зинченко, ставший лучшим игроком матча.

Во второй половине матча игра выровнялась. При этом в последние минуты основного времени Кай Гаверц принес победу "Арсеналу".

Александр Зинченко
Украинский флаг на матче "Арсенала". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Победа и ничья "Ман Сити" с "Ливерпулем" позволили "Арсеналу" вернуться на первую позицию в АПЛ.

"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1

Гол: Гаверц, 88

"Брентфорд": Флеккен — Аер, Ми, Пиннок, Янельт — Оньека (Льюис-Поттер, 90), Нергор, Ярмолюк (Баптист, 72) — Мбемо, Годдос (Занка, 90), Висса (Мопе, 72)

"Арсенал": Рамсдейл — Томмиасу, Салиба, Г. Магальяйнс, Зинченко — Сака (Вайт, 90+3), Райс, Эдегор (Жоржиньо, 90+3) — Г. Жезус (Нкетиа, 65), Троссар, Г. Мартинелли (Говерц, 79)

Предупреждение: Аер, 45+1 — Мартинелли, 56

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