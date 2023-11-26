Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арсенал із Зінченком в кінці матчу вирвав перемогу у Брентфорда Ярмолюка — відео arrow

Арсенал із Зінченком в кінці матчу вирвав перемогу у Брентфорда Ярмолюка — відео

26 листопада 2023 00:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Арсенал із Зінченком в кінці матчу вирвав перемогу у Брентфорда Ярмолюка — відео
Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Tony Obrien
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 13-му турі Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд" приймав лондонський "Арсенал". Українські гравці клубів Єгор Ярмолюк та Олександр Зінченко зіграли з перших хвилин матчу.

Перемогу в кінці матчу вирвав "Арсенал", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зінченко був одним із кращих гравців "Арсеналу"

"Арсенал" був фаворитом матчу й контролював хід гри в першому таймі. Найбільше у складі "канонірів" виділявся Зінченко, який став найкращим гравцем матчу.

У другій половині матчу гра вирівнялася. При цьому в останні хвилини основного часу Кай Гаверц приніс перемогу "Арсеналу".

Александр Зинченко
Український правор на матчі "Арсенала". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Перемога та нічия "Ман Сіті" з "Ліверпулем" дозволили "Арсеналу" повернутися на першу позицію в АПЛ.

"Брентфорд" — "Арсенал"  0:1

Гол: Гаверц, 88

"Брентфорд": Флеккен — Аєр, Мі, Піннок, Янельт — Оньєка (Льюїс-Поттер, 90), Нергор, Ярмолюк (Баптіст, 72) — Мбемо, Годдос (Занка, 90), Вісса (Мопе, 72)

"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Г. Магальяйнс, Зінченко — Сака (Вайт, 90+3), Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Г. Жезус (Нкетіа, 65), Троссар, Г. Мартінеллі (Гаверц, 79)

Попередження: Аєр, 45+1 — Мартінеллі, 56

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець. 

Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні. 

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд. 

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику. 

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі