Арсенал із Зінченком в кінці матчу вирвав перемогу у Брентфорда Ярмолюка — відео

Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Tony Obrien

У 13-му турі Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд" приймав лондонський "Арсенал". Українські гравці клубів Єгор Ярмолюк та Олександр Зінченко зіграли з перших хвилин матчу.

Перемогу в кінці матчу вирвав "Арсенал", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" був фаворитом матчу й контролював хід гри в першому таймі. Найбільше у складі "канонірів" виділявся Зінченко, який став найкращим гравцем матчу.

У другій половині матчу гра вирівнялася. При цьому в останні хвилини основного часу Кай Гаверц приніс перемогу "Арсеналу".

Український правор на матчі "Арсенала". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Перемога та нічия "Ман Сіті" з "Ліверпулем" дозволили "Арсеналу" повернутися на першу позицію в АПЛ.

"Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

Гол: Гаверц, 88

"Брентфорд": Флеккен — Аєр, Мі, Піннок, Янельт — Оньєка (Льюїс-Поттер, 90), Нергор, Ярмолюк (Баптіст, 72) — Мбемо, Годдос (Занка, 90), Вісса (Мопе, 72)

"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Г. Магальяйнс, Зінченко — Сака (Вайт, 90+3), Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Г. Жезус (Нкетіа, 65), Троссар, Г. Мартінеллі (Гаверц, 79)

Попередження: Аєр, 45+1 — Мартінеллі, 56

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