Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо arrow

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо

25 листопада 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо
Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Скриншот TouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий спортсмен Василь Ломаченко найближчими місяцями почне готуватися до нового поєдинку. Суперником українського боксера стане австралієць Джордж Камбосос.

Переможець протистояння може отримати чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), повідомляє The Australian.

Читайте також:

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) декілька місяців відпочивав після бою з Девіном Хейні, котрий зумів захистити свої чемпіонські пояси. Проте вже у першій половині 2024 року українець може знову вийти на ринг. Його суперником стане 30-річний австралієць Джордж Камбосос (21-2, 10 KO), який програв Хейні восени 2022 року.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко дає автографи. Скриншот TouTube

Де і коли пройде бій Ломаченко — Камбосос

Наразі керівництво IBF вирішує, який статус надати поєдинку між українцем та австралійцем. Очікується, що на кону опиниться титул чемпіона світу з боксу в легкій вазі.

Місцем проведення бою стане або Австралія або США. Головним претендентом на протистояння є місто Перт, яке готове надати для поєдинку стадіон RAC Arena, яке вміщує 15 тисяч глядачів.

Орієнтовно бій між Ломаченком та Камбососом має відбутися у квітні. Офіційно дату оголосять дев'ятого грудня, після того як Девін Хейні вийде на ринг із Реджисом Прогрейсом.

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець. 

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику. 

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі