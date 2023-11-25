Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Скриншот TouTube

Відомий спортсмен Василь Ломаченко найближчими місяцями почне готуватися до нового поєдинку. Суперником українського боксера стане австралієць Джордж Камбосос.

Переможець протистояння може отримати чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), повідомляє The Australian.

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Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) декілька місяців відпочивав після бою з Девіном Хейні, котрий зумів захистити свої чемпіонські пояси. Проте вже у першій половині 2024 року українець може знову вийти на ринг. Його суперником стане 30-річний австралієць Джордж Камбосос (21-2, 10 KO), який програв Хейні восени 2022 року.

Василь Ломаченко дає автографи. Скриншот TouTube

Де і коли пройде бій Ломаченко — Камбосос

Наразі керівництво IBF вирішує, який статус надати поєдинку між українцем та австралійцем. Очікується, що на кону опиниться титул чемпіона світу з боксу в легкій вазі.

Місцем проведення бою стане або Австралія або США. Головним претендентом на протистояння є місто Перт, яке готове надати для поєдинку стадіон RAC Arena, яке вміщує 15 тисяч глядачів.

Орієнтовно бій між Ломаченком та Камбососом має відбутися у квітні. Офіційно дату оголосять дев'ятого грудня, після того як Девін Хейні вийде на ринг із Реджисом Прогрейсом.

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