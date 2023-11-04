Колишній суперник Ломаченка отримав два довічні тюремні терміни

Боксер Фелікс Вердехо. Фото: AP

Пуерториканський боксер Фелікс Вердехо отримав вирок у кримінальній справі, що тривала з 2021 року. Спортсмена визнали винним у вбивстві своєї вагітної коханки.

Колишній проспект отримав два довічні терміни, повідомило ABC News.

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Що трапилося з Вердехо

У 2021 році поліція затримала Фелікса за підозрою у вбивстві своєї коханки Кейшли Родрігес.

Слідство встановило, що Вердехо дізнався про вагітність дівчини та наполягав на аборті, який вона не хотіла робити.

У день вбивства Фелікс ударив вагітну дівчину кулаком у живіт і вколов їй наркотик фентаніл та заспокійливий препарат для тварин ксілазин.

Потім Вердехо прив'язав ноги 27-річної дівчини до бетонного блоку та скинув її з мосту у воду. На той момент вона була ще жива.

Свідком події був Луїс Антоніо Кадіс, який за кілька днів повідомив про вбивство й потім свідчив на суді.

Зазначимо, що спочатку прокурори вимагали для боксера страту, а потім змінили вимоги.

Після оголошення вироку адвокати спортсмена обіцяли подати апеляцію.

Спортивна кар'єра Вердехо

У професійному боксі Вердехо виграв 27 боїв, 17 нокаутом і зазнав двох поразок.

У любителях Вердехо брав участь на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні та у чвертьфіналі дав найбільший опір українцю Василю Ломаченку, який виграв золоту нагороду.

У професіоналах Вердехо та Ломаченко також підводили до поєдинку, але Фелікс несподівано зазнав першої поразки, а незабаром і другої.

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