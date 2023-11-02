Усик назвал следующего соперника Ломаченко

Боксер Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не подерется в 2023 году, а его возвращение планируется в 2024-м. В СМИ на текущий момент муссируются разные имена возможных соперников.

Однако друг и кум Василий Александр Усик рассказал Pro Box TV, чье имя слышал во время разговоров о следующем бое Ломаченко.

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Отметим, что сам Усик в 2024 году может провести поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Ломаченко ждет бой с бывшим абсолютным чемпионом

По словам Усика, Ломаченко планирует провести поединок против бывшего бесспорного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа. При этом Александр не знает когда пройдет этот бой.

"Я слышал слухи, что он планирует подраться с Камбососом. Я понятия не имею, когда может состояться этот бой. Конечно же, это должен решать и объявлять Василий, но если говорить обо мне, то я бы хотел увидеть его снова на ринге", — сказал Усик.

Отметим, что ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявлял, что из-за войны в Украине Василий попросил не организовывать ему бои до конца 2023 года.

Свой крайний бой Василий провел в мае текущего года против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни, которому он проиграл спорным судейским решением.

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