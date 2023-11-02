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Усик назвав наступного суперника Ломаченка

2 листопада 2023 11:31
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Агабекян Карен
редактор
Усик назвав наступного суперника Ломаченка
Боксер Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не поб'ється 2023-го року, а його повернення планується 2024-го. У ЗМІ зараз мусуються різні імена можливих суперників.

Проте друг і кум Василя Олександр Усик розповів Pro Box TV, чиє ім'я чув під час розмов про наступний бій Ломаченка.

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Зазначимо, що сам Усик у 2024 році може провести поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі.

Ломаченко чекає на бій з колишнім абсолютним чемпіоном

За словами Усика, Ломаченко планує провести поєдинок проти колишнього безперечного чемпіона легкої ваги Джорджа Камбососа. При цьому Олександр не знає, коли пройде цей бій.

"Я чув чутки, що він планує побитися з Камбососом. Я гадки не маю, коли може відбутися цей бій. Звичайно ж, це повинен вирішувати і оголошувати Василь, але якщо говорити про мене, то я б хотів побачити його знову на рингу", — сказав Усик.

Зазначимо, що раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявляв, що через війну в Україні Василь попросив не організовувати боїв до кінця 2023 року.

Свій крайній поєдинок Василь провів у травні поточного року проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні, якому програв спірним суддівським рішенням.

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