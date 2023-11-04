Бывший соперник Ломаченко получил два пожизненных тюремных срока

Боксер Феликс Вердехо. Фото: AP

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо получил приговор в тянувшемся с 2021 года уголовном деле. Спортсмена признали виновным в убийстве своей беременной любовницы.

Бывший проспект получил два пожизненных срока, сообщило ABC News.

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Что случилось с Вердехо

В 2021 году полиция задержала Феликса по подозрению в убийстве своей любовницы Кейшлы Родригес.

Следствие установило, что Вердехо узнал о беременности девушки и настаивал на аборте, который та не хотела делать.

В день убийства Феликс ударил беременную девушку кулаком в живот и уколол ей наркотик фентанил и успокаивающий препарат для животных ксилазин.

Затем Вердехо привязал ноги 27-летней девушки к бетонному блоку и сбросил ее из моста в воду. На тот момент она была еще жива.

Свидетелем происшествия был Луис Антонио Кадис, который через несколько дней сообщил об убийстве и затем свидетельствовал на суде.

Отметим, что изначально прокуроры требовали для боксера смертную казнь, а затем изменили требования.

После оглашения приговоры адвокаты спортмена обещали подать апелляцию.

Спортивная карьера Вердехо

В профессиональном боксе Вердехо выиграл 27 боев, 17 нокаутом и потерпел два поражения.

В любителях Вердехо участвовал на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и в четвертьфинале оказал самое большое сопротивление украинцу Василию Ломаченко, который выиграл золотую награду.

В профессионалах Вердехо и Ломаченко также подводили к поединку, но Феликс неожиданно потерпел первое поражение, а вскоре и второе.

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