Бывший соперник Ломаченко получил два пожизненных тюремных срока
Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо получил приговор в тянувшемся с 2021 года уголовном деле. Спортсмена признали виновным в убийстве своей беременной любовницы.
Бывший проспект получил два пожизненных срока, сообщило ABC News.
Что случилось с Вердехо
В 2021 году полиция задержала Феликса по подозрению в убийстве своей любовницы Кейшлы Родригес.
Следствие установило, что Вердехо узнал о беременности девушки и настаивал на аборте, который та не хотела делать.
В день убийства Феликс ударил беременную девушку кулаком в живот и уколол ей наркотик фентанил и успокаивающий препарат для животных ксилазин.
Затем Вердехо привязал ноги 27-летней девушки к бетонному блоку и сбросил ее из моста в воду. На тот момент она была еще жива.
Свидетелем происшествия был Луис Антонио Кадис, который через несколько дней сообщил об убийстве и затем свидетельствовал на суде.
Отметим, что изначально прокуроры требовали для боксера смертную казнь, а затем изменили требования.
После оглашения приговоры адвокаты спортмена обещали подать апелляцию.
Спортивная карьера Вердехо
В профессиональном боксе Вердехо выиграл 27 боев, 17 нокаутом и потерпел два поражения.
В любителях Вердехо участвовал на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и в четвертьфинале оказал самое большое сопротивление украинцу Василию Ломаченко, который выиграл золотую награду.
В профессионалах Вердехо и Ломаченко также подводили к поединку, но Феликс неожиданно потерпел первое поражение, а вскоре и второе.
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