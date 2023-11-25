Евертон може продати Миколенка вже в січні — є покупець

Миколенко перед матчем за збірну України Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. "Іриски" хочуть зберегти гравця, але можуть бути змушені його продати.

Миколенко отримає одразу кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Daily Mail.

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Віталій Миколенко у поєдинку проти "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Куди піде Миколенко

Клуб із Ліверпуля буде змушений продати багатьох футболістів основного складу у разі зниження у класі. У контрактах деяких футболістів прямо прописано умову, згідно з якою вони не виступатимуть у Чемпіоншипі.

Більшість гравців матимуть варіанти працевлаштування в інших командах англійської Прем'єр-ліги. Це стосується й українського захисника Віталія Миколенка. У його послугах зацікавлений "Тоттенгем", який саме шукає ще одного швидкого футболіста, здатного грати на лівому фланзі.

Останнім часом Віталій Миколенко набрав гарну форму і цього сезону забив уже два голи за "Евертон". Його орієнтовна трансферна вартість складає 25 млн євро.

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