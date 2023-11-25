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Эвертон может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель

25 ноября 2023 12:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Эвертон может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель
Миколенко перед матчем за сборную Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в конце текущего сезона. "Ириски" хотят сохранить игрока, но могут быть вынуждены его продать. 

Миколенко получит сразу несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Daily Mail

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"Эвертон" пострадал из-за наказания, которое наложили на клуб по обвинению в финансовых махинациях. С "ирисок" сняли очки, из-за чего команда оказалась внизу турнирной таблицы. Существует вероятность, согласно которой наказание могут усугубить. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в поединке против "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Куда уйдет Миколенко 

Клуб из Ливерпуля будет вынужден продать многих футболистов основного состава в случае понижения в классе. В контрактах некоторых футболистов напрямую прописано условие, согласно которому они не будут выступать в Чемпионшипе. 

Большинство игроков получат варианты трудоустройства в других командах английской Премьер-лиги. Это касается и украинского защитника Виталия Миколенко. В его услугах заинтересован "Тоттенхэм", который как раз ищет еще одного быстрого футболиста, который способен играть на левом фланге. 

В последнее время Виталий Миколенко набрал хорошую форму и в нынешнем сезоне забил уже два гола за "Эвертон". Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 25 млн евро. 

Напомним, итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике. 

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