Эвертон может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель
Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в конце текущего сезона. "Ириски" хотят сохранить игрока, но могут быть вынуждены его продать.
Миколенко получит сразу несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Daily Mail.
"Эвертон" пострадал из-за наказания, которое наложили на клуб по обвинению в финансовых махинациях. С "ирисок" сняли очки, из-за чего команда оказалась внизу турнирной таблицы. Существует вероятность, согласно которой наказание могут усугубить.
Куда уйдет Миколенко
Клуб из Ливерпуля будет вынужден продать многих футболистов основного состава в случае понижения в классе. В контрактах некоторых футболистов напрямую прописано условие, согласно которому они не будут выступать в Чемпионшипе.
Большинство игроков получат варианты трудоустройства в других командах английской Премьер-лиги. Это касается и украинского защитника Виталия Миколенко. В его услугах заинтересован "Тоттенхэм", который как раз ищет еще одного быстрого футболиста, который способен играть на левом фланге.
В последнее время Виталий Миколенко набрал хорошую форму и в нынешнем сезоне забил уже два гола за "Эвертон". Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 25 млн евро.
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