Эвертон может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель

Миколенко перед матчем за сборную Украины. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в конце текущего сезона. "Ириски" хотят сохранить игрока, но могут быть вынуждены его продать.

Миколенко получит сразу несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Daily Mail.

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"Эвертон" пострадал из-за наказания, которое наложили на клуб по обвинению в финансовых махинациях. С "ирисок" сняли очки, из-за чего команда оказалась внизу турнирной таблицы. Существует вероятность, согласно которой наказание могут усугубить.

Виталий Миколенко в поединке против "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Куда уйдет Миколенко

Клуб из Ливерпуля будет вынужден продать многих футболистов основного состава в случае понижения в классе. В контрактах некоторых футболистов напрямую прописано условие, согласно которому они не будут выступать в Чемпионшипе.

Большинство игроков получат варианты трудоустройства в других командах английской Премьер-лиги. Это касается и украинского защитника Виталия Миколенко. В его услугах заинтересован "Тоттенхэм", который как раз ищет еще одного быстрого футболиста, который способен играть на левом фланге.

В последнее время Виталий Миколенко набрал хорошую форму и в нынешнем сезоне забил уже два гола за "Эвертон". Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 25 млн евро.

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