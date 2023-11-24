Судаков определился с новым клубом — о чем речь

Георгий Судаков перед выходом на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать следующий сезон в другом чемпионате. Он мечтает попробовать силы в одной из лучших команд Европы.

Футболист уже начал готовиться к трансферу в один из итальянских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

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Молодой украинский хавбек хочет присоединиться к туринскому "Ювентусу". В Италии уверены, что именно по этой причине 21-летний Георгий Судаков недавно сменил агента. Журналисты сообщили, что футболист попросил своих официальных представителей помочь "старой синьоре" договориться о трансфере с руководством донецкого "Шахтера".

Георгий Судаков в матче против "Днепра-1". Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Ювентус" ждет Судакова

Контракт игрока с "горняками" действует до лета 2028-го года, однако очень маловероятно, что Георгий Судаков полностью отработает это соглашение. Он хочет последовать примеру Михаила Мудрика и присоединиться к одному из европейских грандов.

Туринский "Ювентус" уже давно хочет пригласить Судакова. Скауты итальянского клуба посещали матчи "Шахтера" и сборной Украины. Они составили хорошие рекомендации молодому футболисту.

Проблема заключается в том, что "Ювентус" не может позволить себе заплатить за игрока больше, чем 45 млн евро. А вот "Шахтер" хочет заработать на продаже игрока не меньше, чем было в случае с Мудриком. Сам Судаков надеется, что его новый агент поможет решить эту проблему. Оба клуба настроены на длительные переговоры.

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