Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться

Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Він мріє спробувати сили в одній із найкращих команд Європи.

Футболіст вже почав готуватися до трансферу до одного з італійських клубів, повідомляє Corriere dello Sport.

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Молодий український хавбек хоче приєднатися до туринського "Ювентуса". В Італії впевнені, що саме через це 21-річний Георгій Судаков нещодавно змінив агента. Журналісти повідомили, що футболіст попросив своїх офіційних представників допомогти "старій синьйорі" домовитися про трансфер із керівництвом донецького "Шахтаря".

Георгій Судаков у матчі проти "Дніпра-1". Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Ювентус" чекає на Судакова

Контракт гравця з "гірниками" діє до літа 2028 року, проте дуже малоймовірно, що Георгій Судаков повністю відпрацює цю угоду. Він хоче наслідувати приклад Михайла Мудрика і приєднатися до одного з європейських грандів.

Туринський "Ювентус" уже давно хоче запросити Судакова. Скаути італійського клубу відвідували матчі "Шахтаря" та збірної України. Вони склали добрі рекомендації молодому футболісту.

Проблема полягає в тому, що "Ювентус" не може дозволити собі заплатити за гравця понад 45 млн євро. А ось "Шахтар" хоче заробити на продажі гравця не менше, ніж було у випадку із Мудриком. Сам Судаков сподівається, що його новий агент допоможе розв'язувати цю проблему. Обидва клуби налаштовані на тривалі переговори.

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