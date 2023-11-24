Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться arrow

Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться

24 листопада 2023 16:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться
Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Він мріє спробувати сили в одній із найкращих команд Європи.

Футболіст вже почав готуватися до трансферу до одного з італійських клубів, повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Молодий український хавбек хоче приєднатися до туринського "Ювентуса". В Італії впевнені, що саме через це 21-річний Георгій Судаков нещодавно змінив агента. Журналісти повідомили, що футболіст попросив своїх офіційних представників допомогти "старій синьйорі" домовитися про трансфер із керівництвом донецького "Шахтаря".

Георгій Судаков
Георгій Судаков у матчі проти "Дніпра-1". Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Ювентус" чекає на Судакова

Контракт гравця з "гірниками" діє до літа 2028 року, проте дуже малоймовірно, що Георгій Судаков повністю відпрацює цю угоду. Він хоче наслідувати приклад Михайла Мудрика і приєднатися до одного з європейських грандів.

Туринський "Ювентус" уже давно хоче запросити Судакова. Скаути італійського клубу відвідували матчі "Шахтаря" та збірної України. Вони склали добрі рекомендації молодому футболісту.

Проблема полягає в тому, що "Ювентус" не може дозволити собі заплатити за гравця понад 45 млн євро. А ось "Шахтар" хоче заробити на продажі гравця не менше, ніж було у випадку із Мудриком. Сам Судаков сподівається, що його новий агент допоможе розв'язувати цю проблему. Обидва клуби налаштовані на тривалі переговори.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

"Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

Суркіс розповів, коли піде з посади президента "Динамо".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі